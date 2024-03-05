Арендовал недвижимость в Монако и ОАЭ: журналисты раскрыли данные по декларации нардепа Столара

Народный депутат Вадим Столар, избранный в Верховную Раду от ныне запретной партии ОПЗЖ, вывел миллионы долларов в иностранные банки и арендует элитную недвижимость у ОАЭ и Монако. А его уже эксдружина Инна Майструк стала владелицей шести новых компаний в ОАЭ.

Об этом сообщил Bihus.Info. Журналисты издания проанализировали декларацию нардепа за 2022 год.

По данным журналистов, Вадим Столар еще до начала полномасштабного вторжения уехал из Украины. Его "обнаруживали" то во Франции, то в Объединенных Арабских Эмиратах.

Так, журналист-расследователь Михаил Ткач нашел Столара на Лазурном побережье Франции, где нардеп арендовал имение. Правда, в декларации за 2022-й, которую депутат подал недавно, этого дома не было.

В то же время, в декларации есть данные об аренде квартиры на почти 600 квадратных метров в Монако. Подобные жилья стоят 130 тысяч евро в месяц, отмечают расследователи.

Перед началом 2023 Столара увидели в ресторане Suvoroff в Дубае (ОАЭ).

Также, судя по документу, семья арендовала пентхаус в ОАЭ, площадью почти 500 квадратных метров. Подобные по площади апартаменты в Дубае стоят от 800 тысяч до 1 млн долларов в год.

"В Дубае, похоже, переехал и бизнес ныне уже бывшей жены нардепа. Судя по декларации Инна Майструк в 2022-м стала владелицей шести новых компаний в Объединенных Арабских Эмиратах", – говорится в расследовании.

Журналисты выяснили, что у двух из них есть идентичные названия с украинской строительной компанией ENSO, которая неоднократно становилась объектом расследований, где фигурировали лица из окружения Офиса президента Украины и Виктора Медведчука.

Офис этого холдинга находится в небоскребе Boulevard plaza 2. По предварительным данным стоимость аренды небольшого офиса в этом здании стартует от 300 тысяч долларов в год.

Кроме того, в декларации указано, что в 2022 году Столар и его родня хранили более трех миллионов долларов в банке на острове Доминика, более двух миллионов евро в Австрийском Oberbank и 700 000 долларов в банках Дубаи.

Как сообщал OBOZ.UA, в феврале прошлого роса СБУ провела обыски у нардепа Вадима Столара. Как пояснили в ведомстве, строительные компании, связанные со Столаром, были вовлечены в схемы по легализации средств подозреваемого в госизмене лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука и других подсанкционных лиц.

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