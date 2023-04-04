Арахамия может быть причастен к конфликту между Argentem Creek Partners и GNT Group – СМИ

К конфликту между кредитором Argentem Creek Partners и холдингом GNT Group, владеющим зерновым терминалом в Одесском морском торговом порту, может иметь отношение руководитель фракции "Слуга народа" и председатель наблюдательного совета офиса UkraineInvest (Офис по привлечению и поддержке инвестиций) Давид Арахамия. К такому выводу в своем материале пришли журналисты издания "Бизнес Цензор".

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Они отметили, что в ноябре 2022 года Арахамия встретился с представителями Argentem Creek Partners в Вене. О чем депутат сообщил журналисту "Украинской правды", готовившему очередное расследование "Батальон "Вена" 2". А уже в декабре американская компания, до этого ведущая переговоры о реструктуризации долга GNT Group, начала захват активов холдинга.

В комментарии "Украинской правде", Арахамия сообщил, что основной целью его визита были "встречи с американским фондом Argentem Creek Partners, проинвестировавшим более 150 млн долларов в украинские активы".

"Встречался в качестве председателя наблюдательного совета UkraineInvest. Также я посетил офис DF Group в Вене, где встречался с Дмитрием Фирташем и его менеджером. Обсуждались вопросы перспектив открытия зернового коридора для сохранения портов Николаевской области, в которой DF Group владеет портом Ника-Тера ", – сообщил руководитель фракции.

В то же время, "Бизнес Цензор" приводит информацию издания Hubs, получившее официальный ответ от UkraineInvest. Оказывается в Офисе ничего не известно о контактах Арахамии с ACP в статусе главы наблюдательного совета UkrainInvest.

Также, по информации журналистов Hubs, во время этой поездки в ноябре в Вену депутат обсуждал с представителями из DF Group возможность передачи компанией Argentem стивидорного актива GNT Group под контроль портового бизнеса Дмитрия Фирташа (в его группу входит николаевский порт "Ника-Тера").

"Независимо от того, как на это отреагировали в DF Group (по крайней мере, пока их следа в этой истории не прослеживается), само по себе такое предложение может свидетельствовать о коррупционном сговоре и умысле со стороны американской компании", - заключают журналисты.

Как писали ранее, GNP Group взяла кредит у Argentem Creek Partners на сумму $75 млн в 2019 году под залог корпоративных прав компании, стоимость которых в разы превышала этот кредит. Из-за войны с россией их погашение было затруднено. Но с началом работы "зернового коридора" появились возможности расчетов по кредитам. GNT Group неоднократно заявляла о своей готовности погасить задолженность любым цивилизованным способом. АCP же инициировал принудительное взыскание долга с элементами рейдерского захвата компании.

GNT отмечает, что кредиторы перешли к принудительному взысканию только тогда, когда терминал стал ценным активом. За шесть месяцев работы "зернового коридора" через терминал компании было перевалено около 1,5 млн. тонн аграрной продукции.

Для недопущения блокирования работы зернового терминала GNP Group обжалует в судах существующие на сегодняшний день незаконные решения регистраторов и судов, инициированных ACP.