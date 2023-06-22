Апелляционный суд подтвердил законность открытых торгов на питание ВСУ, - Яровая

Компания "Трейд Гранит", пытавшаяся отменить результаты тендеров Минобороны, проиграла суд в апелляционной инстанции. Об этом сообщила волонтер и член общества Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины Дана Яровая, которая также опубликовала видео с моментом вынесения судьей приговора.

Видео дня

"Решение обжалованию не подлежит. Это историческое видео. Переломное. Сломанный позвоночник гидры. ООО "Трейд Гранит", предоставивший самые высокие цены на тендере, не торговался вообще, завалил административные суды своими исками ко всем компаниям, а особенно к ООО "Атомсервис" проиграл в судах всех инстанций по упрощенной процедуре закупки. Сегодня это решение принял Апелляционный суд города Киева", – отмечает волонтер.

По ее словам, ходят слухи, что участники проигравших открытых торгов пытались "занести" судьи взятки.

"Поговаривают, но я этому не верю, что эта компания занесла кому-то куда-то за выигрыш. Говорят, но я в это тоже не верю, что это компания, которая входит в орбиту Адамовского. Говорят, что именно они организуют все статьи по мне в медиа , и не скупились на средствах, и не разбиралась в связях, кому давать эту заказуху. Но, я в это все не верю", - заключает Дана Яровая.

Ранее правозащитник Александр Аронец заявил, что в ближайшее время апелляционный суд рассмотрит иск от фирмы "Гранд Консалт" Татьяны Глиняной. Также ей принадлежит скандальная "Актив компани", которая планировала покупать для армии одно яйцо по 17 грн.

Напомним, что 6 июня прошли открытые торги из-за Prozzoro на питание для армии, на которых удалось сэкономить 6 млрд грн. Проигравшие в торгах компании пытаются обжаловать результаты, но большую часть исков суд уже отклонил. Минобороны подписало первые 3 контракта на поставку продуктов для ВСУ с тремя компаниями-победителями открытых торгов.