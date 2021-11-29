Апелляционный суд подтвердил оправдание для догхантера Святогора

Киевский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, оправдавшего Алексея Святогора, который подозревается в жестоком обращении с животными. Киевская городская прокуратура будет решать вопрос его обжалования в кассационном порядке после ознакомления с текстом приговора.

Об этом пресс-служба прокуратуры сообщила в комментарии "Украинской правде". Решение принято 29 ноября. Оправдательный приговор догхантеру был вынесен в январе 2021 года.

Более предметно решение аппеляционного суда в прокуратуре прокомментировать не смогли, поскольку сейчас объявлена лишь резулятивная часть решения суда.

Отметим, мужчина обвинялся по частям 2 и 3 статьи 300 УКУ – ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости. Он был оправдан "в связи с недоказанностью, что в действиях обвиняемого есть состав уголовных правонарушений". 16 февраля Киевская прокуратура подала апелляционную жалобу.

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Напомним, еще в 2018 году зоозащитники проводили пикет под прокуратурой Киева с требованием вручения подозрения известному убийце собак Алексею Святогору, дело на которого завели на тот момент более полутора лет назад и не арестовали за недостатком улик.

Отмечалось, что Святогор убивает четвероногих не прячась. Выходя на улицу, он брал с собой отравленную пищу. Говорил – имеет право.

Зоозащитники отмечали, что деятельность Святогора и его сообщников уже не ограничивалась одними убийствами бездомных животных – он вербовал в свои ряды психически нестабильных людей и детей, которые уже убивали не бездомных, а всех подряд.

В июне 2018 года активисты поймали Святогора и доставили в Днепровское отделение полиции. В полиции Святогору выдвинули подозрение, но спустя несколько часов его отпустили. Причиной послужило то, что свои преступления он совершил слишком давно.

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