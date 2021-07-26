Андрей Тимчук – о 'расследовании', где он 'продал родину': это попытка шантажа

В сети 26 июля должно выйти так называемое расследование о том, что губернатор Харьковской области Айна Тимчук "продала родину", а ее экс-супруг – депутат горсовета – Андрей Тимчук якобы вел переговоры о продажи гостиницы в Крыму с окружением Рамзана Кадырова.

Ситуацию уже прокомментировал сам Тимчук на своей странице в Facebook. По его словам, авторы "расследования" еще пару месяцев назад связывались с ним и предлагали остановить съемки за 30 тысяч долларов.

"Сегодня на одном из Youtube-каналов должно выйти так называемое "расследование" о моей недвижимости в АР Крым. Для большего резонанса в этот заказной информационный шантаж пытаются втянуть мою бывшую жену, ныне главу ХОГА Айну Тимчук. Я заявляю, что это полностью проплаченная "пиар-акция". Более того, мне известно на каких харьковских и всеукраинских ресурсах они пытаются растиражировать этот фантастический фильм. О подготовке этого материала я узнал несколько месяцев назад, мне предложили остановить съемку, цена – 30 тысяч долларов. Я отказался", – сказал Андрей Тимчук.

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По его мнению, заказчик дискредитационной компании – ранее судимый и уже прославившийся по громкому делу закупки рюкзаков для МВД Владимир Литвин. Он же является собственником харьковского Telegram-канала "Труха".

"Для подготовки этого материала Вова "Рюкзак" подрядил двух ведущих Youtube-канала "Кнопки" и общественную организацию "Юправа". Изначально амбициозный Литвин хотел продать этот материал Бигус.инфо, но настоящих журналистов-расследователей заказуха не привлекла. Попытка организовать пресс-конференцию в Киеве на площадках "Интерфакс" и "УНИАН" провалилась по той же причине. Мотивы "Рюкзака" элементарно считать – бытовой конфликт со мной и желание вместе с другими "околополитическими функционерами" избавиться от Айны", – отметил Тимчук.

Также он прокомментировал "фактаж" фильма-расследования. По его словам, отель "Астория" в Крыму действительно был оформлен на Айну еще в 2014 году, когда пара состояла в браке.

"Это было мое решение оформить его на жену, что было указано в декларации. С 2015 года мы фактически не были семьей, в этом же году я попросил ее оформить доверенность на мое имя и других людей для распоряжение отелем. С этого момента Айна Тимчук больше не имела никакого отношения к данной недвижимости. Последним документом стала дарственная на мое имя, оформленная во время нашего официального развода и раздела имущества в 2018 году", – объясняет Андрей Тимчук.

По его словам, с начала оккупации Крыма он не мог следить за недвижимостью на оккупированных территориях, де-юре являясь собственником. Поэтому получив предложение "подставных" людей о продаже отеля, Андрей Тимчук решил с ними встретиться. После чего узнал, что велась скрытая съемка с целью его дискредитации и шантажа.

"Я уже подал соответствующее заявление в правоохранительные органы и готов отстаивать свои права в суде. 21 век дал нам быструю возможность коммуницировать друг с другом и моментально распространять информацию. Но также мы получили и новую "профессию" – информационный шантажист. Это люди, которые готовы легко манипулировать даже нашими воинами и украинским суверенитетом. Ради правды? Нет. Исключительно для наживы и клеветы. До встречи в суде", – подытожил он.