Глава полиции Черновицкой области подал в отставку

Начальник ГУ Нацполиции в Черновицкой области Анатолий Дмитриев уволился по собственному желанию. На этой должности он провел три года.

О своей отставке правоохранитель сообщил в пятницу, 20 августа, на странице в Facebook. Причину такого решения Дмитриев не раскрыл.

Он заявил, что имел честь возглавлять ведомство в течение трех лет. "За это время мы занимали лидирующую позицию в государстве по уровню безопасности и доверия населения – без "смотрящих", без воров в законе и с самой низкой криминогенной обстановкой среди областей Украины", – считает он.

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Дмитриев поблагодарил коллег-правоохранителей, органы прокуратуры, СБУ, суды, местную власть и журналистов за сотрудничество.

Своим коллективом Дмитриев гордится. "Желаю вам достойно служить, обеспечивать безопасность, мир и законность!" – обратился он ко своим бывшим подчиненным.

Генерал полиции подытожил, что не будет останавливаться на достижениях, потому что хочет "неутомимо прилагать усилия для благосостояния государства, правопорядка в обществе и спокойствия граждан".

Добавим: Дмитриев родился 31 июля 1968 в пгт. Коломак Харькoвскoй области.

В 2014-м стал главoй ГУМВД Украины на Харькoвщине, затем – ГУ Национальной пoлиции области. Кресло начальника ГУНП в Черновицкой области он занял в 2018 году.

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