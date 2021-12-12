Американский военный рассказал, сколько Javelin нужно Украине для отражения атаки России

Чтобы отбить атаку российских войск в случае полномасштабного нападения РФ на Украину, нашим военным понадобятся сотни американских ракет Javelin. На данный момент в стране нет достаточного количества такого вооружения.

Такое мнение высказал полковник морской пехоты США в отставке и аналитик Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан в статье для издания Popular Mechanics. По его мнению, ракеты, которые сейчас есть в Украине не смогут повлиять на ход возможных боевых действий.

Кансиан считает, что, исходя из опыта США, Javelin хватит для того, чтобы снарядить 3 из 28 боевых батальонов Украины. Всего же, по его мнению, нашему государству нужно как минимум 450 единиц такого оружия.

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В то же время три батальона, как пишет Кансиан, могут покрыть не больше семи миль линии фронта, а граница Украины с Россией имеет длину 1400 миль. Российская разведка может идентифицировать украинские подразделения, оснащенные Javelin, а затем окружить их танками и мотопехотными войсками, отметил аналитик.

Таким образом, по его словам, ракеты Javelin в случае возможной атаки Российской Федерации сыграют всего лишь второстепенную роль для защиты украинского государства от агрессора.

"Украина, вероятно, могла бы использовать гораздо больше противотанковых средств. Во время холодной войны стратегия США по противодействию большому количеству советских танков заключалась в распространении противотанковых средств на поле боя", – написал аналитик.

Напомним: в октября США поставили в Украину 30 противотанковых ракетных систем Javelin. Также вместе с комплексами украинским военнослужащим передали 180 ракет. Всего в 2021 году Украина получила помощи в области безопасности на сумму более 450 миллионов долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США надеются, что украинская армия будет использовать противотанковые ракетные комплексы Javelin в оборонных целях. Такие ожидания озвучили в американском Министерстве обороны.