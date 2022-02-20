ВСУ готовы держать удар с любой стороны, – Резников о возможном "нападении с Приднестровья"
Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу на любом направлении, в том числе – в случае нападения с территории непризнанного Приднестровья, где находится на учениях армия РФ, заявил глава министерства обороны Алексей Резников. Однако "атака" с этой стороны, по мнению главы ведомства, – "несерьезный сценарий".
Об этом Резников сообщил вечером в воскресенье, 20 февраля, во время прямого включения в эфир ТСН (1+1). Ведущая программы новостей Алла Мазур спросила у министра: "Боевые учения, которые внепланового провели в контролируемом Россией Приднестровье – готова ли Украина держать возможный удар и из этой стороны?" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Украинские Вооруженные силы готовы держать удар с любой стороны. Мы готовы. У нас все боевые части находятся в боевой готовности... Стратегические запасы подготовлены: топливо и патроны, поэтому у нас нет никакой неожиданности", – ответил Резников.
Он добавил, что разведка – как украинская, так и западных партнеров – внимательно наблюдает за действиями РФ. "Мы видим все. В воздухе находятся украинские Bayraktar (боевые разведывательно-ударные беспилотные комплексы турецкого производства, – ред)", – подчеркнул чиновник.
"Поэтому мы готовы к любому сценарию. Но Приднестровье – это несерьезный сценарий", – продолжил министр обороны. В частности, как сказал он, из-за Молдовы, "которая давно ждет возможности восстановить свою территориальную целостность".
"Учения, проходящие контингентом РФ во временно оккупированном Приднестровье – это фарс, который используется как элемент информационной войны, которая в свою очередь является частью гибридной войны", – подытожил Резников.
Предлагаем посмотреть запись комментария министра обороны касательно готовности ВСУ:
Как писал OBOZREVATEL:
ранее Резников заявил, что массированный обстрел всей линии разграничения на Донбассе со стороны российских вооруженных формирований стал частью прогнозированной провокации. Таким образом Кремль хотел вывести украинских защитников на ответное нарушение режима прекращения огня и создать почву для полномасштабного вторжения.
Министр также сообщил, что пророссийские оккупанты ОРДЛО целенаправленно располагают артиллерию и бронетехнику среди жилых домов на линии разграничения и обстреливают оттуда мирные регионы. Такое поведение нельзя трактовать иначе, чем преступное, но армия ВСУ готова к противостоянию.