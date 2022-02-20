ВСУ готовы держать удар с любой стороны, – Резников о возможном "нападении с Приднестровья"

Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу на любом направлении, в том числе – в случае нападения с территории непризнанного Приднестровья, где находится на учениях армия РФ, заявил глава министерства обороны Алексей Резников. Однако "атака" с этой стороны, по мнению главы ведомства, – "несерьезный сценарий".

Об этом Резников сообщил вечером в воскресенье, 20 февраля, во время прямого включения в эфир ТСН (1+1). Ведущая программы новостей Алла Мазур спросила у министра: "Боевые учения, которые внепланового провели в контролируемом Россией Приднестровье – готова ли Украина держать возможный удар и из этой стороны?" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Украинские Вооруженные силы готовы держать удар с любой стороны. Мы готовы. У нас все боевые части находятся в боевой готовности... Стратегические запасы подготовлены: топливо и патроны, поэтому у нас нет никакой неожиданности", – ответил Резников.

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Он добавил, что разведка – как украинская, так и западных партнеров – внимательно наблюдает за действиями РФ. "Мы видим все. В воздухе находятся украинские Bayraktar (боевые разведывательно-ударные беспилотные комплексы турецкого производства, – ред)", – подчеркнул чиновник.

"Поэтому мы готовы к любому сценарию. Но Приднестровье – это несерьезный сценарий", – продолжил министр обороны. В частности, как сказал он, из-за Молдовы, "которая давно ждет возможности восстановить свою территориальную целостность".

"Учения, проходящие контингентом РФ во временно оккупированном Приднестровье – это фарс, который используется как элемент информационной войны, которая в свою очередь является частью гибридной войны", – подытожил Резников.

Предлагаем посмотреть запись комментария министра обороны касательно готовности ВСУ:

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