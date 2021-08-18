В Афганистане талибы застрелили женщину, которая вышла на улицу без паранджи. Фото – СМИ

В афганском городе Талукан (центр провинции Тахар) боевики исламистского движения "Талибан" убили женщину посреди улицы. Причиной, предварительно, стало то, что она вышла из своего дома без паранджи.

Об этом в среду, 18 августа, сообщил Fox News. Журналисты телеканала напомнили, что днем ранее во время пропагандистской пресс-конференции, первой после захвата страны, талибы утверждали: мол, права женщин в Афганистане будут уважать в рамках закона шариата.

Однако общественность узнает все больше инцидентов из подконтрольного талибам Афганистана, которые доказывают, что женщин преследуют, их права жестоко ущемляют, а за неповиновение – даже убивают.

Так, в сети появилось фото из Талокана, которое в Fox News назвали ужасным. На снимке запечатлено женщину в луже крови, застреленную талибами прямо на улице. Мужчина и женщина, которые сидят возле тела – это родители убитой. Рядом лежит кувшин, с которым жертва, вероятно, вышла из дома.

На фотографии видно, что жительница Афганистана одета в черное длинное платье в цветочек, а не в паранджу, как этого требует "Талибан".

Осторожно, кадр 18+!

Добавим, что на этой неделе талибы призвали женщин вернуться ко своим работам, а девочек – в школы. В учебных учреждениях при этом начали раздавать одинаковые платки, обязав учениц носить их.

Напомним, ранее стало известно, что в небольшой деревне на севере Афганистана боевики "Талибана" убили женщину, которая отказалась готовить им еду.

А жительницы афганской столицы Кабула устроили протест за свои права. Они вышли на акцию с плакатами "Работа, образование и участие в политической жизни – право каждой женщины".

OBOZREVATEL писал, как окончательное падение Кабула может повлиять на Украину. Почитать об этом можно в нашем материале по ссылке.