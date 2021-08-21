Убийства, репрессии, запугивание: талибы начали мстить оппонентам, несмотря на обещания мира

Многие жители Афганистана напуганы приходом радикального исламистского движения "Талибан" ко власти несмотря на заверения последних, что они не будут мстить. В стране уже произошли убийства как представителей оппозиции, так и простых гражданских, поэтому население боится и за свои права, и за жизни.

По данным посольства США, только в столице страны Кабуле в период с декабря по июль в результате целенаправленных убийств погибло 152 человека. Об этом сообщило Reuters.

Проживающий за границей родственник многодетной семьи из Кабула рассказал журналистам, что его родные при каждом стуке в дверь прячутся в ванной комнате, выключая свет и мобильные телефоны. Детям прикрывают рты, чтобы они не выдали присутствие людей в квартире.

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Два члена этой семьи уже были убиты в последние годы. Ответственность за волну массовых расправ, которая наблюдалась тогда, ныне свергнутое афганское правительство возложило на повстанцев-талибов.

"Моя семья в страхе. Еды мало, а цены выросли", – рассказал мужчина, который пытается вывезли своих родственников из Кабула. Он уже обратился к правительствам нескольких государств с просьбой выдать им визы, но пока что семье не удалось покинуть страну.

Агентство отметило: афганские активисты, женщины, бывшие официальные лица, журналисты, бывшие солдаты и сотрудники ныне несуществующих спецслужб считают, что у них есть основания опасаться за свою безопасность и жизнь.

Одна из причин – жестокое применение талибами своей версии исламского закона в последний раз, когда они были у власти. Тогда же в стране массово проводили жесткие расправы.

Кроме того, в отчете норвежской разведки, переданном в ООН, говорится, что "Талибан" арестовывает военных, полицейских, разведчиков и членов семей любого, кто не явится на допрос.

В свою очередь The Guardian пишет, что талибы ходят по домам в поисках людей, которые работали с бывшим афганским правительством или западными странами.

Более того, появилась информация, что боевики "Талибана" пытали и убивали представителей этнического меньшинства в Афганистане. Так, в период с 4 по 6 июля в захваченной деревне Мундарахт убили девять хазарейцев. Это мусульмане-шииты, которые и ранее подвергались преследованиям со стороны талибов.

Правозащитники отмечают, что множество других убийств могли остаться незамеченными, потому что "Талибан" отключил мобильную связь во многих захваченных регионах, чтобы предотвратить публикацию каких-либо доказательств своих преступлений.

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