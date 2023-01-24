Аэроразведчик 'Мадьяр' заявил, что его пытались вовлечь в яичный скандал в Минобороны

Роберт Бровди, командир подразделения аэроразведки ВСУ с позывным Мадяр рассказал, что задолго до появления в СМИ информации о контрактах по закупке питания для военных его пытались втянуть в вероятную провокацию со стоимостью яиц. Об этом он рассказал в эфире проекта Politeka Online.

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Об этом пишет издание "Гордон".

Неделю назад, по словам Мадяра, к нему в общем чате в его Telegram-канале обратился читатель, якобы имевший "интересную информацию", и просил написать в личные сообщения. Военный, поддерживающий коммуникацию со своими подписчиками, ответил ему.

"Мне "навалили", извините за сленг, настолько неприличное предложение, я был настолько поражен, что меня расценили с этого ракурса, что я на сутки отключил все комментирования. А предложение было неделю назад следующее: "Вы же военный, вы справедливый, вы рубите… Вам люди доверяют, вот обратите внимание на коррупцию в ВСУ….". И начали меня "наматывать"… Знаете, на что меня "намотали" через четыре сообщения? Яйца куриные. Я тогда послал далеко", – рассказал военнослужащий.

Он отметил, что объяснил тому, кто к нему обратился с таким предложением, что у него нет компетенции и он не знает, "сколько стоят яйца в магазине", потому что он их 11 месяцев не покупал, находясь на фронте.

"Я не придал этому значения… Но верхушкой той беседы было – "мы же вам предлагаем, а вы даже цену не спросили"… То есть мне было предложено дискредитировать систему, в которой я сейчас нахожусь, на примере яиц" , – объяснил Мадяр.

Он добавил, что был уверен: история завершилась на том, что он заблокировал абонента.

"Я бы и не вспомнил эту ситуацию… Смотрите, мы два дня обсуждали яйца по 17 грн. И как мне это толковать? Я чуть было не стал невольным участником схемы, которую заранее готовили, как спецоперацию", – считает военный.

Бровди отметил, что в контрактах и расчетах должны разобраться правоохранители, а сама ситуация, учитывая обращение к нему за несколько дней до появления публикации в СМИ, с высокой вероятностью может быть провокацией. Он также добавил, что сейчас попытки "стрелять, не перебирая средства", по политическому руководству государства, не будут способствовать объединению общества, а принесут только дополнительные потрясения.

Напомним, 21 января издание ZN.UA сообщило, что в соответствии с соглашением Минобороны от 23 декабря 2022 года министерство закупает продукты для украинских военнослужащих в два-три раза дороже, чем они стоят в киевских супермаркетах. После публикации комитет Рады по нацбезопасности, обороне и разведке заслушал руководство Минобороны.

ООО "Актив компани", о контракте с которым шла речь в статье, 22 января выступило с официальной позицией по поводу скандала в СМИ. Руководство компании утверждает, что сравнение цен на отдельную единицу товара в супермаркете со стоимостью в контракте неправильно и манипулятивно и что разглашение деталей контрактов ставит под угрозу безопасную работу для снабжения армии.

Министерство обороны опубликовало свою позицию по этому вопросу также 22 января. В ведомстве считают, что информация о закупках распространяется "с признаками умышленных манипуляций" и вводит в заблуждение.

Резников принял отставку Вячеслава Шаповалова с должности заместителя министра, сообщили 24 января в Минобороны. Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение Вооруженных сил Украины, попросил уволить его, "чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения ВСУ в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания".

"Несмотря на то, что озвученные обвинения необоснованны и безосновательны, заявление Шаповалова об увольнении является достойным поступком в традициях европейской и демократической политики, демонстрация того, что интересы обороны выше, чем любые кабинеты или кресла", – сказано в заявлении ведомства.