'Адвокаты обжалуют все': Голобуцкий назвал дело Коломойского 'набором хайпов'

Дело против известного украинского бизнесмена Игоря Коломойского, который по решению суда находится в СИЗО, обрастает новыми подозрениями и эпизодами. Но из-за непрофессиональных действий обвинителей ее могут развалить или обжаловать и отменить решение суда.

Такое мнение высказал политтехнолог Алексей Голобуцкий. По его словам, разочаровывает, когда в судах по громким делам изначально все настолько небрежно лепится в кучу, что сразу очевидно – дело будет развалено или спущено на тормозах.

"Потому что это набор хайпов, а не дело. Адвокаты обжалуют все, до чего дотянутся, и дела не будет. Ну не видите возможности безупречно провести производство – так не начинайте, отложите дело, накопите еще доказательств", — подчеркнул Голобуцкий.

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Он привел пример публикации об "успешном расследовании БЭБ" по "Привату". "Как почти 6 млрд грн наличными – это где-то 12 камазов по объему – появились на Петровской аллее, двинулись на Грушевского зимней декабрьской ночью довоенного 2013-го… И исчезли. Их то завозили, то ли вывозили, но в итоге исчезли прямо в процессе. И техническая реальность никого не заинтересовала - только утверждаемый факт "исчезли". Это к теме судебных и апелляционных перспектив дела", - отметил Голобуцкий, напомнив, что в декабре-январе 2013-14 проезд по аллее был практически блокирован.

"И вот поэтому все спокойно проехал караван камазов с деньгами - так утверждают расследователи БЭБ "по горячим следам" через 10 лет… Прокурор БЕБ на заседании Шевченковского суда растолковал это как вполне подходящие доказательства, чтобы избрать меру пресечения Коломойскому. Или изменить подозрение. Или изменить меру пресечения. Увеличить ли сумму залога с 0,5 до почти 6 миллиардов. Или вообще заменить правонарушения прямо в процессе", — подчеркнул он.

Также политолог прокомментировал изменение обвинений со стороны БЭБ: "О "рокировке правонарушений на ходу". Первый вариант (на 3 сентября): десять лет назад Коломойский вернул кредит своей нефтяно-химической компании за счет денег своего же (тогда) "ПриватБанка". Где-то около миллиарда гривен. Еще через несколько дней он положил "заемные" деньги обратно в свой банк. Это и составило противоправное действие, за которое Коломойского на 60 дней отправили в СИЗО. Чуть больше чем за неделю такое обвинение развалилось. То есть, расследователи затронули репутацию всех привлеченных к расследованию. Если бы из-за этого еще и Коломойского пришлось выпускать из СИЗО, это был бы вообще заоблачный позор.

Поэтому в ход пошло дополнительное/новое обвинение в новом правонарушении те же 10 лет назад – "создание преступной группировки". "В течение указанного периода члены этой группировки позволили Коломойскому якобы делать систематические фиктивные "взносы наличных денег в кассу банка", хотя на самом деле никаких взносов банк не получал". Здесь уже о 5,8 млрд грн речь (где-то $800 млн). По этому вопросу 10 лет не было никаких претензий, скандалов, расследований – но за 10 дней преступление обнаружило и доказало БЭБ. Сумму залога увеличили, Коломойский дальше в СИЗО. Хорошо (видимо). Но что-то не упомянули о судьбе тех $800 млн – бюджет небольшого государства наличными был, значит, изъят из банка… И все. Исчез в туманах Печерских холмов".

По словам Голобуцкого, как только в производстве появляется какая-то громкая фамилия подозреваемого или обвиняемого, немедленно вся процедура обрастает большим количеством факапов. "От нарушения процедуры получения доказательной базы к нарушению сроков, нарушению в определении статей обвинения, нарушению привлечения свидетелей, нарушению процедуры задержания", — отмечает политтехнолог.

В результате, по мнению эксперта, суд, если не первой инстанции, то апелляционный, вполне законно отклоняет "все творчество как не имеющее отношения к законной процедуре производства". "Или адвокаты успешно оспаривают. Или международные судебные структуры с удивлением оспаривают то, что здесь приняли как учредительное решение суда", - подчеркнул он.

"Можно открывать тотализатор: какую часть последних обвинений в результате успешно обжалуют адвокаты. И сколько это обойдется государству. И какова вероятность того, что Коломойский через суд окажется почти полностью чист перед законом. Потому что суд (нормальный) – штука соревновательная: если адвокаты закашляют как на плантациях, то и сторона обвинения тоже должна отрабатывать до седьмого пота. Или проигрывать. Обидно это все", - подытожил Голобуцкий.