Адвокат по 'делу Сенниченко' пожаловался на обвинение

Рассмотрение дела об обвинениях НАБУ против экс-руководства Фонда госимущества (ФГИУ), Одесского припортового завода (ОПЗ) и Объединенной горно-химической компании (ОГХК) в "закрытом" режиме усложняет работу защиты и нарушает право подзащитных на беспристрастное рассмотрение.

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Об этом в интервью рассказал адвокат Андрей Цыганков, представляющий защиту одного из фигурантов дела Павла Присяжнюка.

"Первое, что вызывает беспокойство, это неравенство стороны защиты и обвинения. То есть обвинение дискредитировало этих людей (фигурантов дела, - ред.), однозначно распространило информацию о чести, достоинстве, деловой репутации (ст.3 Конституции – основная социальная ценность). И после этого – обвинение делает все, чтобы закрыть рот адвокатам. Адвокаты просили возможность, даже без объявления фамилий, публично объявлять свои аргументы. Нам это запретили", - сообщил защитник.

Адвокат добавил, что рассмотрение дела в отношении семи разных подозреваемых, проходящих по делу, одним и тем же судьей может свидетельствовать о возможной предвзятости решений.

"Есть, скажем, семь подозреваемых, подозреваемых по шаблонным обвинениям, с приложением в качестве доказательств 12 томов уголовного дела. Реально изучить их за двое-трое суток вообще невозможно. Каждый из подозреваемых имеет свои моменты защиты, своих адвокатов. Вы будете поражены, но все семь подозреваемых рассматриваются одним судьей. Вопрос: насколько человек может быть не заангажирован, если он по шести лицам (и подобным документам) принял одно решение, а на седьмом вот вынесет другое?", - отмечает Андрей Цыганков.

Комментируя резонансные уголовные дела, в которых фигурируют крупные государственные предприятия, их менеджмент, поставщики и руководство Фонда госимущества, адвокат отметил, что речь идет об опасной тенденции, возникшей на фоне войны, "когда правоохранительный орган фактически стал контролировать часть экономики из-за возможности воздействия на госпредприятия" через уголовные производства.

"Это является элементом жесткого риска, и об этом сегодня никто не говорит. Как и о том, что на предприятиях вымыты все оборотные средства. Опасность того, что Кабмин вне наблюдательного совета назначает директорами этих предприятий бывших руководителей ресторанов или, скажем, федераций фигурного катания" – тоже никто не рассматривает", - добавляет юрист.