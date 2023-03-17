Адвокат о деле Шаповалова: суд и обвинения пока играют на одной стороне

16 марта Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на постановление о содержании под стражей замминистра обороны Вячеслава Шаповалова, подозреваемого в препятствовании деятельности ВСУ.

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Напомним, что 24 января, после выхода журналистского расследования о закупке продовольствия для ВСУ, Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ, подал в отставку, а министр обороны Алексей Резников поддержал его просьбу. 1 февраля у Шаповалова был произведен обыск, а ГБР вручило ему подозрение. Впоследствии он был арестован. Его подозревают в том, что он якобы намеренно не включал в договоры о поставках амуниции для Вооруженных Сил пункты о качестве, поэтому часть поставленных товаров на сумму около 1,2 миллиарда гривен оказалась некачественной.

В ходе судебного заседания в Киевском апелляционном суде Шаповалов был на онлайн-связи.

Адвокат Шаповалова, старший партнер адвокатского объединения Lawyers Alliance Сергей Митюрин, подчеркнул, что сторона обвинения не установила и не доказала мотив его подзащитного препятствовать ВСУ, как и не доказала его вину.

Кроме того, защитник отметил, что неадекватна и сумма залога для Шаповалова – 402 миллиона гривен, тогда как сами следователи предоставили суду справку о том, что его доходы составили 1,5 миллиона гривен за четыре года.

"Обвинение считает, что 1,2 миллиарда гривен недоказанного гипотетического ущерба – это очень много, а 500 миллионов – именно такой залог оно требовало сначала – мелочь для человека, который не имеет сопоставимых доходов", - отметил адвокат судьям.

Также Митюрин отметил, что сторона обвинения просто перечислила все риски, прописанные в УПК и теоретически могут возникнуть, если Шаповалова поместить под домашний арест. Однако почему эти риски касаются именно бывшего замминистра, никогда несудимого ранее, неизвестно. В частности, сторона защиты заявила, что риск возможного влияния Шаповалова на свидетелей исключен, поскольку единственный свидетель – глава Департамента государственных закупок Богдан Хмельницкий, на показаниях которого базируется обвинение, находится в следственном изоляторе и ему инкриминируют корыстный умысел.

Однако апелляционный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения.

"Это решение – свидетельство того, что суд и сторона обвинения пока играют на одной стороне, так выглядит состязательность процесса в Украине. Но мы сделаем все, чтобы баланс был восстановлен. Это сражение сегодня мы проиграли, но победа в войне будет за нами", - заявил Митюрин после заседания суда.

Ранее в интервью "РБК-Украина" он отметил, что Шаповалова не подозревают в коррупции и что уголовное производство против него не касается ни продуктов питания, ни завышения цен. По тем инкриминируемым ему закупкам у МО сейчас ведется претензионная работа по замене некачественных товаров или возврату денег. Также Митюрин сообщил, что закупки проводились у компаний из стран НАТО, которые имели соответствующие сертификаты качества Альянса. Он считает обвинения против Шаповалова абсурдными.

"Если у Шаповалова был умысел препятствовать ВСУ, тогда почему закупленные им товары, которые были признаны качественными, сейчас используются Вооруженными Силами? – сказал адвокат.