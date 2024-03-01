Адвокат Коломойского заявил, что автор обвинений против бизнесмена не приходит на допрос

Юрист ПриватБанка Гаврилюк, являющийся автором заявления против олигарха Игоря Коломойского, не явился на повторный допрос. Об этом на последнем судебном заседании рассказал адвокат Александр Лысак.

Как отметил Лысак, Гаврилюк подал в БЭБ заявление, где заявил, что банку был причинен ущерб, однако не предоставил ни одного документа, который бы подтверждал это, а только "утверждает, что есть информация из СМИ, что причинен вред".

Адвокаты подали ходатайство о повторном вызове свидетеля на допрос, оно было удовлетворено, однако Гаврилюк не явился.

Тем временем глава правления ПриватБанка Герхард Беш подтверждает, что у банка нет документов, подтверждающих сумму причиненного ущерба, и он не давал полномочий Гаврилюку писать заявление в БЭБ. А заместители председателя правления финучреждения утверждают, что им вообще не известно о причиненном ущербе, отмечает Лисак.

Как известно, по данным следствия, в 2013-2014 годах Коломойский "путем не внесения наличных средств" вывел из банка 5,7 миллиарда гривен наличных денег, однако заметили это только осенью 2023 года, после чего арестовали Коломойского и директора киевского филиала банка Сергея Волкова.

Были проведены многочисленные аудиты, в частности во время национализации банка в 2016 году, подтверждающие отсутствие состава преступления. Также о невозможности такой сделки говорят и многочисленные свидетели.