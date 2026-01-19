'Ад посреди зимы': украинские военные показали кадры ликвидации группы оккупантов. Видео

Украинские защитники устроили россиянам "снежную ловушку". В полосе ответственности 66 ОМБр имени князя Мстислава Храброго россияне попытались наступать, но увязли в снегу.

В этот момент их и догнали дроны украинских операторов: все вражеские штурмовики были уничтожены. Кадры "денацификации" опубликовали на ресурсах 66 ОМБр.

Что известно об операции

На одном из направлений боевых действий украинские воины проредили ряды российских оккупантов, устроив им "ад посреди зимы".

"Ад посреди зимы! Устроили россиянам снежную ловушку. Постоянное патрулирование дронов в полосе ответственности 66 ОМБр им. князя М. Храброго заставляет даже "бесконечных" россиян вести себя крайне осторожно. Впрочем, очередная группа россиян стала жертвой снежной ловушки", – отметили в 66 ОМБр.

Из-за плохих погодных условий россияне не могли передвигаться достаточно быстро, чтобы убежать от смерти, которая подстерегала их с воздуха.

"Непогода сковала движения противника, а FPV первого мехбата "Kassta", кружившие вокруг, зажали россиян к земле, заставив прятаться за деревьями. В это время вражескую группу методично разобрали дроны со сбросами. В итоге все трое россиян уничтожены!" – рассказали воины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что накануне Силы обороны уменьшили численность вражеской армии еще на 1020 захватчиков. Также в Генштабе рассказали, что украинские воины обезвредили два танка, три боевые бронированные машины, 39 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, 765 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 170 единиц автомобильной техники и единицу специальной техники.

