Днями Украина отмечала юбилей своей Независимости – 30 лет. В связи с чем во всех уголках страны прошли праздничные мероприятия. Прошли они в городах и селах Украинского Донбасса, освобожденного и независимого от "русского мира". Праздновали жители городов Славянск и Краматорск, которые как никто знают цену настоящей Независимости.

Свой второй день независимости они получили в 2014 году, когда из них бежали боевики так называемой "Новороссии" во главе с Гиркиным.

Российская пропаганда насаждает мнение о том, что жители украинского Донбасса тяготеют к России и поддерживали "ополченцев" на Донбассе в 2014 году. Кто же может развеять мифы русской пропаганды лучше, как не один из тех, кто ее и лепил.

По этому поводу, вспоминая период освобождения Славянска и Краматорска Вооруженными Силами Украины, решил высказаться российский пропагандист, друг боевика "Моторолы", так называемый специальный корреспондент "Life news" Семен Пегов.

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Используя страничку своего проекта под названием "war_gonzo" в Instagram, Семен делится своими воспоминаниями событий 2014 года в городе Славянск, как он вместе с другими пропагандистами РФ пытались выехать из города, который освобождала украинская армия.

Пегов вспоминает, как быстро убегали боевики Гиркина, что оставили на произвол судьбы так называемых журналистов РФ, которым они еще пару дней назад с таким удовольствием давали интервью. Как этих самых так называемых журналистов ненавидели местные жители и как они радовались освобождению города.

Далее прямые цитаты из статьи Семена:

- "Ополчение ушло начисто. Блокпосты пустые. В стрелковском штабе жгли бумаги – там тоже пусто и воняет горелым. Ситуация пиз……я, мягко говоря. Нас трое, дико собираемся. Никто не ожидал. Никто не предупредил. Администрация гостиницы очень ждала этого момента. Их шатает от радости. Столько добра оставляем. И можно, наверное, получить за нас награду от нацгвардии".

- "Слышим как за забором ходят местные и поздравляют друг друга с освобождением. В городе оставаться нельзя, нас сдадут немедленно".

Пророссийские читатели данной статьи с удивлением начинают констатировать факт, что люди в Украинском Славянске радуются освобождению города, вот парочка из них:

- 5168.roma "Семён а как же так получается что люди радовались освобождению я так понимаю вам они не радовались. Тогда зачем это всё нужно? "

- georgi1108 "Вашему коллеге царство небесное! Но как так получилось что уходу ополчения люди радовались? Народное же ополчение было, вроде как этот народ и защищали а тут вдруг радость у всех, свобода какая то… а в ДНР если ополчение перестанет сопротивляться тоже люди радоваться будут свободе? "

- lukomskikarol "Что значит "радовались освобождению?" Ведь столько говорилось, что там русские люди и Украину не хотят".

Что же мы имеем в сухом остатке, исходя из откровений Семена? А имеем следующее: лозунг о том, что русские своих не бросают, такой же бред, как и то, что на Донбассе местные жители живут идеями так называемого русского мира, а может никакого русского мира и не существует и освобожденные города тому пример, а те украинские города, которые сейчас под оккупацией, просто ждут своего праздника.

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