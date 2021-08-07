89 лет назад в СССР приняли "Закон о пяти колосках": попытки спастись от голода карались расстрелом

Ровно 89 лет назад, 7 августа 1932 года, было принято постановление Центрисполкома и Совнаркома СССР, известное как "Закон о пяти колосках", или "Закон 7-8" (от даты принятия – 07.08). Официально оно называлось "Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности".

Именно этот документ стал первым шагом к Голодомору в Украине. OBOZREVATEL рассказывает, о чем он был и как его приводили в исполнение.

Согласно "Закону о пяти колосках", "кража" колхозного и кооперативного имущества каралось расстрелом или, "при смягчающих обстоятельствах", тюрьмой на срок от 10 лет и конфискацией всего имущества в обоих случаях. Амнистия в таких случаях исключалась.

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За восемь лет по этому закону были осуждены около 180 тысяч человек, в том числе детей.

Фактически "Закон 7-8" стал одним из самых жестких. Так, умышленное убийство на то время каралось тюремным сроком до 10 лет, а воровство – тремя месяцами принудительных работ.

Таким образом, жители сел оказались в замкнутом кругу: они были вынуждены выполнять нереальные нормы по хлебосдаче, а любые попытки спастись от голодной смерти пресекались.

Они также не имели возможности купить хлеб в городах, устроиться на промышленные предприятия или переехать на другое место жительства. Села в те роковые годы контролировали специальные бригады, в задачи которых входили обыск и конфискация продуктов питания.

Моря голодом селян, Советский Союз в тоже время продолжал экспорт зерна: в 1932 году за границу было вывезено 173 миллиона тонн, в 1933 году – 168 миллионов тонн.

Именно на эти годы, годы Голодомора в Украине, пришелся пик применения закона "О пяти колосках". По оценкам историков, геноцид украинского народа унес жизни по меньшей мере 3,9 миллиона человек. Большинство погибших – селяне.

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