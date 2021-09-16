825 автобусных и 12 железнодорожных рейсов: оккупанты организуют доставку жителей ОРДЛО в РФ для голосования

19 сентября, в день выборов в Госдуму РФ с террористической "ДНР" в Ростовскую область оккупанты отправят 825 автобусов и 12 поездов. Эти рейсы предназначены для тех жителей Донецкой области, которые получили российское гражданство, чтобы они проголосовали.

Как сообщил российский "Интерфакс", об этом заявил главарь "ДНР" Денис Пушилин в своем видео-обращении. Пушилин отметил, что для тех, кто 19 сентября отправится на российские избирательные участки, организуют упрощенный пограничный контроль.

Ранее главарь "ДНР" говорил, что жители ОРДЛО с российскими паспортами смогут проголосовать на выборах в Госдуму РФ очно на участках в Ростовской области и дистанционно – на портале "Госуслуги".

Видео дня

Центризбирком ранее разрешил провести онлайн-голосование на выборах в Госдуму семи регионам, в том числе Ростовской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ОРДЛО массово выдают российские паспорта накануне выборов в Госдуму РФ.

Зеленский прокомментировал попытки России привлечь жителей оккупированного Донбасса к своим выборам. Глава государства сравнил такие действия Кремля с водворением в рабство.