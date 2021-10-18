80 лет назад НКВД сжег украинского поэта Расстрелянного возрождения Владимира Свидзинского

Ровно 80 лет назад, 18 октября 1941 года украинский поэт и переводчик эпохи Расстрелянного возрождения Владимир Свидзинский был убит НКВД. За три недели до этого он получил приговор за "антисоветскую агитацию".

На тот момент к Харькову, где жил поэт, приближались войска Гитлера и советские власти поспешили арестовать представителей украинской интеллигенции, которые не успели эвакуироваться из города.

Вместе с другими заключенными Свидзинского гнали под конвоем на восток. Когда возникла угроза попадания в окружение немецких войск, в селе Бутырки Курской области арестантов загнали в заброшенную хозяйственную постройку, которую облили бензином и сожгли.

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Владимир Свидзинский (1885-1941) был родом из села Маянов Винницкой области; его отец был священником. Окончил духовное училище, учился в Подольской духовной семинарии и Киевском коммерческом институте.

В 1912 году ежемесячный журнал "Украинский дом" (№ 1) напечатал первую поэзию Свидзинского "Давно, давно тебя жду...".

Впоследствии Свидзинский выпустил несколько поэтических сборников, среди которых – "Лирические поэзии" (1922), "Вересень" (1927) и "Поэзии" (1940). Переводил произведения античных авторов, Гюго, Барбюса, Мицкевича, Лопе де Веги, Пушкина, Лермонтова, Некрасова и ряда других писателей.

В своем творчестве поэт склонялся к символизму с элементами сюрреализма и был далек от современности, из-за чего официальная критика СССР упрекала его в отчужденности от советской эпохи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинское издательство, выпустившее книгу о деле Василия Стуса, заявило о победе в суде над Виктором Медведчуком. Депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь", который в 80-х был государственным адвокатом поэта, не будет обжаловать решение об отмене запрета на распространение издания.