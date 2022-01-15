Эрик Принс - бывший офицер спецназа SEALS ВМС США, всемирно известен как создатель частной военной компании Academi (Blackwater) из тщательно отобранных отставных военных профессионалов, которая принимала и принимает участие в десятках войнах и конфликтах в Ираке, Афганистане и других странах мира. У Принса и его команды уникальные компетенции в оценке современных локальных войн и угроз. Я отобрал ключевые тезисы, актуальные для войны в Украине из интервью Принса изданию "Asia Times", переведенного блогом bmpd, со своими краткими комментариями.

1. "Правительство может хотеть действовать ниже порога реагирования своих противников. И это, безусловно, то, что русские делают с помощью группы Вагнера. Они могут эффективно расширять сферу влияния русской государственной внешней политики, действуя при этом как коммерческая структура. Это явление так же старо, как война, и это будет продолжаться в будущем, я думаю".

(Для Украины особенно актуально вести войну ниже порога реагирования противника - для этого следует развивать и усиливать украинские добровольческие отряды, которые могут собирать элиту профессионалов войны для решения конкретных задач - Ю.Б.)

Видео дня

2. "Подумайте о том, что может Google Earth, что он помещается у нас на ладони. В 1980-е годы такой сотовый телефон считался бы сверхсекретным, поскольку с его помощью можно мгновенно получать спутниковые снимки, держа в ладони. И вот такие технологические достижения расширяют возможности человека и позволяют ему действовать быстрее, чем традиционная правительственная бюрократия. В действительности, единственное, что может идти в ногу с частным сектором, - это другие игроки частного сектора".

3. "Если посмотреть на атаки с использованием программ-выкупов, которые продолжают беспокоить Соединенные Штаты и Запад, то около 60% из них отслежены по реальным IP-адресам в России. А Запад не спешит защищаться и предотвращать эти виды вполне реальных и дорого обходящихся атак, будь то атака на Колониальный трубопровод в Соединенных Штатах, которая, как я думаю, остановила поставки бензина в 17 штатов, или остановка одного из крупнейших в мире предприятий по переработке говядины"

(7 мая 2021 года кибер-атака группы хакеров из России вывела из строя на 5 дней Колониальный трубопровод из Техаса в Нью-Йорк, что нанесло огромный ущерб США и создало дефицит топлива на большинстве заправок Нью-Йорка и Вашингтона - Ю.Б.).

4. "Вооруженные силы США потратили триллионы долларов на наращивание потенциала. Но проблема в том, что они также потратили слишком много, так что это оказалось контрпродуктивным. Они создали так много бюрократии и так много избыточности, что это можно сравнить с попыткой тучного триатлониста бежать быстро".

(Финансирование потенциала - это проблема для оборонного планирования ВСУ. Мы тратим ресурсы на структуры и силы, которые недееспособны прямо сейчас, и которые возможно когда-то понадобятся. У нас сотни недофинансированных и неукомплектованных людьми и техникой частей, и нет ни одной полностью боеспособной. Вместо чтобы точно определить доктрину и тратить ресурсы на развитие боеспособных сил и финансировать только то, что наносит прямой или непрямой ущерб врагу - Ю.Б.)

5. "В Соединенных Штатах все дело в деньгах. Сообщество сил специальных операций работало необычайно хорошо. Авиация, поддерживающая их, тоже работала хорошо. Затем пришли обычные вооруженные силы, потому что для них главное - быть актуальным в битве за бюджет в Вашингтоне. Итак, обычная армия прибывает и воспроизводит провалившийся советский план боевых действий в течение следующих 19 с половиной лет! И никто из изнеженного, высокопоставленного класса генералов, никто из них никогда не сказал "фигня" и не сказал: "Стоп, давайте вернемся к тому, что сработало". Или: "Давайте изменим курс, потому что мы проигрываем". Никто этого не делал".

(Украина воспроизводит советский план боевых действий с помощью советской оргштатной структуры и советских уставов 8 лет войны. У нас тоже все дело в деньгах - Ю.Б.)

6. Меня действительно возмутило - все эти умные люди сказали: "Мы понятия не имеем, почему афганские силы так быстро развалились". Если бы они спросили мнения рядового состава, который провел хоть немного времени с афганскими войсками, вы бы поняли, что если вы не платите человеку вовремя и не кормите его вовремя, не оказываете ему медицинскую помощь, и уж точно не обеспечиваете ему пополнение запасов или непосредственную поддержку с воздуха - он уйдет.

(А еще человек уйдет, если вместо решения боевых задач во время войны его заставят жить по книжке генерала Уразова и пост-советскому уставу внутренней службы, если среди командиров не будет авторитетных лидеров, если за многие годы службы он не получит ни квартиры ни оплаты, необходимой для содержания семьи - Ю.Б.)

7. "Вам нужна надежная воздушная мощь. Первое, чему я научился в командах SEAL, было: "Путешествуй налегке и призывай свою мощь". Это позволило бы гораздо меньшим по численности афганским силам безопасности быстро перемещаться и реагировать агрессивно и надежно".

(Для Украины воздушная мощь - это надежные беспилотники для поддержки подразделений всех уровней и надежная ПВО различных типов - Ю.Б.).

8. "Если бы гений, который летом 2002 года решил направить армию США в Афганистан в обычном порядке - если бы вы могли прокрутить для них запись последующих 19 с половиной лет, - сказал: "Вы можете послать 100000 обычных солдат, а можете послать 3000-4000 контрактников на следующее десятилетие, чтобы разобраться с этим". Что бы они выбрали?"

(Оборонное планирование и постановка задач - это самая дорогостоящая часть любой войны - Ю.Б.).