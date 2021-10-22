7 лет скрывался от правосудия: в Харькове задержали убийцу таксиста, сбежавшего после приговора. Фото и видео

В Харькове задержали мужчину, которого признали виновным в убийстве таксиста в 2014 году, однако после объявления приговора он начал скрываться от правоохранителей. Его объявили в розыск. скрылся

Злоумышленнику удавалось семь лет быть в бегах, однако 22 октября сотрудникам полиции удалось его отыскать. Мужчина находился в городе Харьков, там его и задержали, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области. В ГУНП также опубликовали кадры с задержанием мужчины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Преступника нашли сотрудники Управления уголовного розыска по силовой поддержке бойцов полка полиции особого назначения ГУНП на Харьковщине. 30-летнего мужчину должны доставить в места лишения свободы. Там он будет отбывать наказание.

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Как рассказали в пресс-службе, преступление произошло в декабре 2014 года. Киевский районный суд Харькова признал его виновным в убийстве таксиста. Как выяснило следствие, он несколько раз ударил ножом водителя. От полученных травм мужчина скончался в медицинском учреждении.

После оглашения приговора злоумышленник подал апелляционную жалобу. Судьи отменили приговор первой инстанции и назначила ему наказание в виде 12 лет лишения свободы. Тогда мужчина начал скрываться.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Бровары (Киевская область) водитель на пешеходном переходе сбил 12-летнюю девочку и скрылся с места происшествия. Ребенка госпитализировали.