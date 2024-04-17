25-летний украинский миллионер с друзьями демонстративно развлекаются за границей: как они уехали? Расследование

25-летний киевский миллионер и блогер Александр Слобоженко совместно с компанией молодых людей во время общей мобилизации выехали за границу, использовав документы о непригодности к военной службе. В странах Европы эти "непригодные" отдыхают и устраивают гонки на элитных автомобилях.

Об этом говорится в расследовании журналистов "УП". Расследователи кратко описали один из заграничных отпусков Слобоженко &К: чартер, Ferrari, две Lamborghini, несколько топовых BMW и снятие с вертолета, прыжки с парашютом в Швейцарии, день рождения на Ибице, Венеция, озеро Комо, Доломитовые Альпы в Италии.

В августе 2022 года Слобоженко опубликовал в соцсетях видео своего отдыха в итальянских Альпах. Как он сам сказал, там он совершал "маленький семейный пробег" со своими друзьями на двух элитных автомобилях Lamborghini Huracan и нескольких спортивных авто. По информации журналистов, у этих машин есть украинские номера регистрации.

По данным источников в правоохранительных органах, Слобоженко сбежал за границу с помощью документов о непригодности к военной службе. Это отмечено даже в соответствующей медицинской справке от октября 2022 года.

В то же время на опубликованных миллионером видео его развлечения не для тяжело больных. Так, кроме автогонок, Александр прыгает сальто в водоем, катается на водных и обычных мотоциклах, снегоходах и т.д.

Вместе с Александром Слобоженко в Альпах отдыхали еще два его друга, таких же "непригодных" - 33-летние Вадим Герасименко и Артур Бершадский. Кроме того, совместно с компанией отдыхал 31-летний Роман Дзюбенко, уехавший из Украины как волонтер с помощью системы "Путь" и ездящий на оранжевом Lamborghini Huracan.

"Просто сейчас Дзюбенко и Слобоженко находятся за границей. Согласно соцсетям Романа, он "волонтерит" на испанском острове Майорка", – сообщили расследователи.

Журналисты также выяснили, что еще один друг Александра Слобоженко, бизнесмен Ростислав Потапенко, уезжает за границу с помощью писем от ГУР. С начала полномасштабного вторжения Потапенко уже восемь раз катался в Европу.

Александр Слобоженко зарабатывает в Интернете на рекламе, трафике и арбитраже. Журналисты обратили внимание на него и его друзей еще раньше, когда те во время полномасштабной войны устраивали уличную гонку на киевских трассах. Во время этих развлечений перегонщики иногда приводили к ДТП на дорогах.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Слобоженко также "прославился" тем, что разбил в Дубае редкий суперкар от Ferrari стоимостью в $1 млн долларов.

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