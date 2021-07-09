В Умани женщина устроила драку с полицейскими из-за электросамоката. Фото и видео

В Умани женщина попыталась украсть электросамокат и вступила в драку с правоохранителями, чтобы отстоять транспортное средство. В итоге на нее составили административный протокол.

Об этом сообщается на сайте ГУ НП в Черкасской области. В соцсетях опубликовали видео самого инцидента (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Как уточняет местный Telegram-канал "Уманчанка", самокат принадлежит сервису по прокату EAZY. Женщина заявляла, что якобы нашла его, поэтому решила забрать себе домой.

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По данным правоохранителей, в полицию вечером 6 июля поступило сообщение, что женщина нецензурно выражалась в сторону прохожих. Также отмечается, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения и попыталась присвоить самокат, который жители города взяли напрокат и оставили без присмотра.

"Правоохранители попытались уладить конфликт и вернуть транспортное средство владельцу, но женщина начала агрессивно себя вести и попыталась устроить драку с полицейскими", – пояснили в ведомстве.

Полицейские применили спецсредства (газовый баллончик), а затем задержали 32-летнюю зачинщицу. Владелец отказался писать заявление, поскольку ему вернули транспортное средство.

На задержанную составили лишь административный протокол за мелкое хулиганство. Теперь женщине грозит штраф от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан, общественные работы на срок от 40 до 60 часов, исправительные работу на срок от одного до двух месяцев или административный арест до 15 суток.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве девушка разбила лицо и повредила руки, когда каталась на электросамокате одной из фирм, занимающихся прокатом этого вида транспорта.