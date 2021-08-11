В Черкасской области парень сжег флаг Украины: ему грозит тюрьма. Фото

В селе Петрушки на Черкасщине парень сжег флаг Украины, который висел на административном здании. Инцидент произошел в ночь с 7 на 8 августа.

Правоохранители задержали жителя села Глушки 2002 года рождения, сообщается на сайте ГУ НП в Черкасской области. Открыто уголовное производство за надругательство над государственными символами (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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По данным следствия, парень отдыхал в компании. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он сорвал флаг с админздания, бросил его на землю и сжег.

Злоумышленника задержали и доставили в полицию, детали происшествия устанавливают. Правоохранители готовятся сообщить ему о подозрении.

Полиция ведет расследование по части 1 статьи 338 Уголовного кодекса, которая предусматривает штраф от 1 до 4 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, арест на срок до 6 месяцев или лишение свободы на срок до 3 лет.

Отметим, что ранее ранее в Мариуполе парень также сжег украинский флаг, опубликовав соответствующее фото в соцсетях на своей странице. Однако позднее появилось видео, на котором он извинялся за свой поступок.

Как сообщал OBOZREVATEL, такой же инцидент случился в Херсоне. Местный житель надругался над украинским флагом. Полиция установила его личность и задержала.