"Здоровья погибшим!" В Украине отправили на тот свет трех "высокопоставленных" командиров оккупантов

Российская оккупационная армия стремительно "теряет" не только солдат, которых бросают на убой в качестве пушечного мяса, но и высокопоставленных командиров. Все они, в том числе и генерал-лейтенант Цоков, были ликвидированы в результате ударов дронами и ракет – при этом не пострадал ни один гражданский. То, что украинская разведка на голову выше российской, а наши воины действуют ювелирно точно, скрипя зубами признают уже и в России.

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Подробнее о "грузе 200", отправленном в РФ, читайте в материале OBOZREVATEL.

Комбригов вернули в пакетах домой

Воины Сил обороны Украины упорно перемалывают на территории нашей страны российских оккупантов – среди них в последнее время оказались и несколько "высокопоставленных" офицеров.

19 июля подтвердилось, что на оккупированной части Луганской области был ликвидирован командир российской 123-й мотострелковой бригады (ранее – 2-я бригада) Денис Иванов, более известный как "Ташкент".

По утверждению его "соратников", по автомобилю, в котором ехал Иванов, ударил дрон-камикадзе – и полковник оккупационной армии отправился на тот свет.

"Судя по такому описанию, это был FPV-дрон, который для украинской армии покупают волонтёры. Интересная заявка и громкий успех, если будет подтверждено попадание дроном", – пишет Telegram-канал "Груз-200+".

"Ташкент" ходил в любимчиках у российской пропаганды: с ним записывали многочисленные сюжеты такие одиозные "журналисты", как Ольга Скабеева и другие.

Иванов носил звание "героя ЛНР", многочисленные преступления против украинцев были отмечены и кремлевским диктатором: в сентябре 2022 года Путин подписал указ о награждении полковника орденом Александра Невского.

"Ташкент" воевал против украинцев с 2014 года, оставив жену с двумя детьми в российском Тамбове, куда сегодня уже и доставили пакет с его телом – на приличный деревянный "ящик" родина денег пожалела.

Вернулся мертвым домой и еще один российский комбриг – Максим Харламов. О его ликвидации в Украине сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц").

Харламов командовал 96-й отдельной разведывательной бригадой (входит в состав 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа). Эта бригада из Нижнего Новгорода ранее засветилась и в Сирии.

Смертельный комфорт

Вишенкой на торте в июле стал еще один ювелирно точный удар – в этот раз по бывшему отелю "Дюна" во временно оккупированном Бердянске. Тут, по данным источников, базировался запасной командный пункт 58-й общевойсковой армии РФ (оперативное объединение сухопутных войск вооруженных сил страны-агрессора, которое входит в Южный военный округ).

Прилет 11 июля Storm Shadow не оставил ни малейшего шанса оккупантам: их тела вывозили всю ночь. И оказалось, что среди них был заместитель командующего Южным военным округом (ЮВО) генерал-лейтенант Олег Цоков.

Источники утверждают, что Цоков тут жил, и такая самонадеянность поразила даже россиян.

"Я понимаю, что жить в отеле "на первой линии" с бассейном, сауной, теннисным кортом и бильярдом комфортнее, чем в каком-нибудь глубоком забетонированном подвале – но не после прилёта Storm Shadow", – написал администратор одного из российских Telegram-каналов.

Самое интересное, что в РФ заявили, будто генерал "героически погиб". На что последовало множество едких комментарий россиян из разряда "отражал нападение из сауны".

Олег Цоков засветился в войне против Украины еще в 2014 году и принимал непосредственное участие в оккупации Крыма – за что и получил награду от Кремля. Во время полномасштабной войны в Украине российский генерал отдавал приказы на ракетные удары по нашим городам, а в итоге сам погиб от крылатой ракеты. Вот такой удар бумеранга.

Выражение "Здоровья погибшим!" с подачи губернатора Амурской области РФ стало не просто настоящим мемом, но и ежедневно воплощается в жизнь украинскими воинами, которые успешно "минусуют" оккупантов. По данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения России армия страны-агрессора потеряла уже более 239 тыс. личного состава. Продолжение следует.