'Они нас на смерть вели': контрактники из Южной Осетии рассказали, почему отказались воевать в Украине

Солдаты-контрактники из непризнанной псевдореспублики Южная Осетия (оккупированная территория Грузии), которые отказались воевать против Украины и вернулись автостопом домой, рассказали, что их фактически отправили на смерть. Много военных погибло, а военное руководство не хотело даже собирать с поля боя тела.

Об этом пишет издание "Медиазона". По словам одного из источников журналистов, в "республику" вернулись 300 контрактников 4-й гвардейской военной базы в Цхинвали. Он рассказал, что тело одного из солдат разорвало на части, а командир сказал отправить его родным пустой гроб.

"Они говорят: мы воины, не трусы, но так, чтобы тебя на убой отправляли, а потом еще твой труп не забирали – нам это нафиг не надо и вышли", – сказал собеседник.

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Он показал журналистам аудиозапись, на которой о случившемся рассказывает один из военных. Солдат сказал, что их отправили на верную смерть, а "старшие" должны были получить "героев".

"Там многие погибли. Один парень был весь заминирован. Он умер, а его пехотная группа вышла обратно. Потом сослуживцы зашли к старшему и говорят – давайте вытащим его, его разорвало на части, хоть какие-то части заберем, голову, чтобы что-то отправить домой. А старший говорит: "Отправьте пустую коробку, чтобы они знали, что он погиб". И наши ребята взбесились. Хотели его там убить. Они нас на смерть вели. Вот приедем и поговорим с людьми, и даже на площадь можем выйти – сказать, что нас вели на верную смерть", – сказал один из солдат.

Как сообщал OBOZREVATEL, о возвращении солдат в Южную Осетию стало известно 30 марта. Информацию подтвердил "экс-президент" Южной Осетии Эдуард Кокойты. Он заявил, что осуждать бойцов не стоит, а нужно "разобраться в первопричинах того, что произошло".

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