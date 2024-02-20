'Эти винтовки не стояли на вооружении ни в одной стране мира': что не так с закупками у 'AKM Group-CZ' и почему разгорелся скандал

Министерство обороны Украины и компания "AKM Group-CZ" еще в ноябре 2022 года заключили контракт на поставку 500 единиц винтовок "CZ TSR" в калибре 308 WIN с дальностью ведения эффективного огня 500-800 м. По информации от офицеров Вооруженных Сил Украины, эти винтовки не стояли на вооружении ни в одной стране мира и не имели NATO Stock Number.

Эти полицейские/спортивные/охотничьи винтовки CZ TSR начали выдавать бойцам на переднем крае фронта. Об этом сообщает офицер ВСУ, спецназовец, кавалер ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени, народный депутат Украины VIII созыва Игорь Лапин.

Стоимость закупки, согласно контракту, составила 5 млн. евро, то есть 10 000 евро за 1 винтовку.

"Сразу в глаз бросается столь "равненькая" цена за снайперскую винтовку, такое нечасто увидишь в спецификациях", – отметил Лапин.

Он утверждает, что никто не согласовывал с реальными пользователями закупку таких изделий.

Основным оружием снайпера в ВСУ, согласно нормативным документам, являются винтовки с ручным перезаряжанием в калибре .338 LM (8,58x70mm), которые позволяют вести эффективный огонь на дистанциях до 1500 метров, а до 500 метров через снайперу вообще не рекомендуется. вероятность его поражения автоматно-пулеметным огнем противника.

Винтовки в калибре .308 WIN (7,62x51мм) могут применяться исключительно в 2 случаях: если оружие – мультикалиберное, то есть одна и та же винтовка может быть, путем легкой смены ствола, переоборудована из калибра .308 WIN на калибр .338 LM (например , снайперская винтовка Barret MRAD) или если винтовка является полуавтоматической, как например UAR-10, которая стоит на вооружении ВСУ и прекрасно себя зарекомендовала.

"Полуавтоматическая винтовка позволяет вести как прицельную высокоточную стрельбу на дистанциях до 800 метров, так и, в случае необходимости, вести интенсивный огонь на ближайших дистанциях. То есть пехотному снайперу не нужно иметь с собой автомат и снайперскую винтовку – полуавтомат позволяет это соединить. Однако закупленные винтовки "CZ TSR" у "чешской" компании "AKM Group-CZ" ("чешской", поскольку кроме номинального директора с чешским гражданством – все другие работники и реальные бенефициары – украинцы) не являются ни бикалиберными, ни полуавтоматическими, т.е. не отвечают потребностям ссу и не имеют тактической ниши", – объяснил Игорь Лапин.

Он добавил, что руководство МО вместо принятия стороны армии и отмены контракта – всеми возможными мерами поддерживали чешского поставщика и настойчиво убеждало принять эти винтовки. А когда уговоры не сработали, сообщили, что "уже ничего не поделаешь, деньги уплачены, пользуйтесь тем, что есть".

Кроме того, есть вопросы и к реальной цене винтовок. Стоимость контракта с МОУ составляет 5 млн. евро (10 000 евро за 1 ед.) Цена, которую расследователи смогли найти в открытом доступе – 4 078 евро по НДС за 1 ед. (поскольку при экспорте из Европы НДС возвращается, то реальная цена – 3200 евро за винтовку).

"Реально винтовки стоили 2840 Евро за единицу и даже если добавить расходы на транспортировку, то получается около 7000 Евро переплаты на всем контрактах. Или, если легче воспринять – 3500000 евро чистого завышения цены (70% от стоимости для МОУ)", – подчеркнул Лапин.

Примечательно, что компания "AKM Group-CZ" (Чехия) попала недавно в международный скандал: в рамках следствия в Чехии было арестовано 38,8 млн. долларов, которые были переведены компании из Украины.

Напомним, в закупках продовольствия Министерством обороны Украины была найдена коррупционная схема, действовавшая в 2022-2023 годах. Она позволяла существенно завышать цены на определенные категории товаров. Так, с помощью схемы поставщики получали сверхприбыли.