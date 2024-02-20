В октябре прошлого года журналистка издания "Цензор.нет" перечислила в статье "Партнеры госпредателей, жулики и прокладки без собственного сайта – сорвавшие поставки оружия Украине" ряд иностранных компаний, связанных с откровенным завышением цен на вооружение или срывами поставок украинской армии.

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Одна за таких - "AKM Group-CZ" (Чехія) потрапила нещодавно у міжнародний скандал: в рамках слідства в Чехії було арештовано 38,8 млн доларів, які були переведені компанії з України. І от нещодавно від власних джерел в мене з’явилось більше невтішних новин про цю компанію.

Почнемо з питання ефективності наших снайперів.28.11.2022р. між Міністерством оборони України та компанією "AKM Group-CZ" було укладено контракт № 403/1/22/349 на постачання 500 од. гвинтівок "CZ TSR" у калібрі .308 WIN (7,62x51mm) (із ручним перезаряджанням, bolt action) із дальністю ведення ефективного вогню 500-800 м. Вартість закупівлі – 5 млн. євро, тобто 10 000 євро за 1 гвинтівку. Одразу в око впадає настільки "рівнесенька" ціна за снайперську гвинтівку, таке нечасто побачиш у специфікаціях.За інформацією від офіцерів Збройних Сил України, ці гвинтівки не стояли на озброєнні у жодній країні світу та не мали NATO Stock Number.

Ба більше, ніхто і не погоджував з реальними користувачами закупівлю таких виробів. Основною зброєю снайпера у ЗСУ, відповідно до нормативних документів, є гвинтівки із ручним перезаряджання у калібрі .338 LM (8,58x70mm), які дозволяють вести ефективний вогонь на дистанціях до 1500 метрів, а до 500 метрів снайперу взагалі не рекомендується відкривати вогонь через високу ймовірність його ураження автоматно-кулеметним вогнем противника.

Гвинтівки у калібрі .308 WIN (7,62x51мм) можуть застосовуватись виключно у 2 випадках: якщо зброя – мультикаліберна, тобто одна і та сама гвинтівка може бути, шляхом легкої зміни стволу, переобладнана із калібру .308 WIN на калібр .338 LM (наприклад, снайперська гвинтівка Barret MRAD) або якщо гвинтівка є НАПІВАВТОМАТИЧНОЮ, як наприклад, UAR-10, яка стоїть на озброєнні ЗСУ та чудово себе зарекомендувала.Напівавтоматична гвинтівка дозволяє вести як прицільну високоточну стрільбу на дистанціях до 800 метрів, так і, в разі необхідності, вести інтенсивний вогонь на ближчих дистанціях. Тобто, піхотному снайперу не потрібно мати з собою автомат та снайперську гвинтівку – напівавтомат дозволяє це поєднати.

Проте, закуплені гвинтівки "CZ TSR" у "чеської" компанії "AKM Group-CZ" ("чеської", оскільки окрім номінального директора із чеським громадянством – усі інші працівники та реальні бенефіціари – українці) не є ані бікаліберними, ані напівавтоматичними, тобто НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ потребам ЗСУ та НЕ МАЮТЬ ТАКТИЧНОЇ НІШІ. Окремої уваги заслуговує той факт, що керівництво МО замість прийняття сторони армії та скасування контракту – усіма можливими заходами підтримували чеського постачальника та наполегливо переконували прийняти ці гвинтівки. А от коли умовляння не спрацювали, повідомили, що "вже нічого не зробиш, гроші сплачені, користуйтесь тим що є".

Наразі, справдились найгірші побоювання – ці поліцейські/спортивні/мисливські гвинтівки CZ TSR почали видавати бійцям на передньому краю фронту. До чого це призвело – солдат з такою гвинтівкою не є ані повноцінним снайпером (ця гвинтівка не дозволяє вести вогонь на 1500 метрів) та не може вести інтенсивний вогонь як піхотинець. Йому треба нести з собою цю гвинтівку та автомат, при веденні інтенсивного бою – очевидно що нести 2 гвинтівки неможливо, тому, зрозуміло, чого він позбудеться у першу чергу, і це точно не автомат.

Потенційний аргумент МО за закупівлю цих гвинтівок – "нічого не було, ми хотіли б хоч щось закупити" не проходить, оскільки в цей самий момент в Міністерстві оборони були пропозиції всіх всесвітньовідомих та українських гвинтівок різних калібрів.

Тепер поговоримо про реальну ціну закупівлі.Вартість контракту з МО – 5 млн. Евро (10 000 Євро за 1 од.)Ціна, яку ми змогли знайти у відкритому доступі – 4 078 Євро з ПДВ за 1 од. (оскільки при експорті з Європи ПДВ повертається, то реальна ціна - 3200 Євро за гвинтівку)

Це підтверджується листом Департаменту міжнародного співробітництва МОУ на адресу заступника Міністра оборони України від 09.06.2023 р. про те, що Національний центр по боротьбі із організованою злочинністю Поліції Чеської Республіки заблокував 38 830 723,00 доларів США компанії "AKM Group-CZ" у зв’язку із підозрілими транзакціями та нецільовим використанням коштів Міністерства оборони України. А розблокували лише 1 420 000,00 Євро, оскільки Міністерство оборони "замовило" 500 гвинтівок CZ TSR. Зрозуміло, що розблокували рівно стільки, скільки треба для здійснення закупівлі у виробника, а це шляхом математичної дії складає 2 840 Євро за гвинтівку, що є досить нормальною європейською ціною за подібну оптову партію гвинтівок.

Тобто реально гвинтівки коштували 2 840 Євро за одиницю і навіть якщо додати витрати на транспортування, то виходить близько 7 000 Євро переплати на всьому контрактів. Або, якщо легше сприйняти – 3 500 000 Євро чистого завищення ціни (70% від вартості для МОУ). Нагадаю, що заблокованими залишилися ще близько 37 мільйонів доларів, які були сплачені Україною цій чеській компанії за якимись іншими контрактами, які, судячи з усього, виконані не будуть.

Не дивлячись на ці факти, "AKM-group CZ" активно весь 2023-й рік продовжувала укладати контракти із Міністерством оборони та державними спецімпортерами.У червні 2023 року державний спецімпортер під управлінням Головного управління розвідки "Спецтехноекспорт" звернувся на адресу Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України із пропозицією здійснити постачання ВІДНОВЛЕНИХ патронів калібру 8,6х70 мм виробництва (відновлення) компанії GetLoad.cz через вже відому нам "AKM-GROUP CZ".

Міністерство оборони, повідомило про відхилення пропозиції із посилання на висновок науково-дослідного інституту та повідомило, що зазначені патрони не можуть бути використані у військах, оскільки окрім того що є цивільними та НЕбронебійними, так ще й відновленними (релоад).Але "Спецтехноекспорт" так хотів продати зазначені патрони що повідомив, що раніше ці патрони він вже якимось чином зміг поставити МО та аргументував необхідність закупівлі саме цим - що зазначені патрони ВЖЕ були поставлені Міністерству оборони раніше та зауважень при прийомці не було.

Зауважень при прийомці і не могло бути, оскільки військові приймають у надзвичайно активному режимі, та тільки звіряється кількості та маркування та фізично не міг перевірити їх серцевину (чи це бойовий вольфрам, чи цивільний свинець) та якість зборки. Справжня "прийомка" відбувається на фронті, коли ці НЕБОЙОВІ перероблені патрони потрапляють на передову. Звичайно, у бійців-снайперів просто немає часу та бажання писати якісь листи-рекламації, тощо. Тому, сподіваємось, що про те, що це НЕ БОЙОВІ патрони, снайпери змогли дізнатись до того як зарядили ними гвинтівки і просто викинули цей непотріб. А тепер перейдемо до головного – хто ж стоїть за "AKM-group CZ"? На очі потрапила ось така візитна картка:

Анатолій Паланійчук – людина з таким ім’ям та прізвищем деякий час очолювала податкову інспекцію в Чернівцях та був керівником Федерації дзюдо у Чернівецькій області. І враховуючи, яку значну суму чеські правоохоронці арештували на рахунках цієї сумнівної компанії, я продовжу розслідування…