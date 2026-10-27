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Женщину собирались облить кислотой: под Киевом полицейские задержали троих злоумышленников. Подробности, фото и видео

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read2 мин
618
Женщину собирались облить кислотой: под Киевом полицейские задержали троих злоумышленников. Подробности, фото и видео
Полицейские предотвратили заказное нападение с кислотой на женщину

Сотрудники Нацполиции предотвратили заказное нападение с кислотой на женщину в Киевской области. Мужчину, который, по информации следствия, должен был совершить преступление, задержали непосредственно у дверей квартиры потерпевшей за мгновение до нападения.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Суд отправил подозреваемых под стражу.

Что известно

Так, правоохранители разоблачили группу, участники которой готовили насильственные преступления на заказ. 22 октября 2026 года в Вышгороде Киевской области правоохранители задержали 21-летнего жителя Вышгородского района.

"Мужчина пришел к квартире 52-летней женщины с заранее подготовленной серной кислотой, которую планировал использовать для причинения ей тяжких телесных повреждений. В тот же день в Киеве задержали еще двух фигурантов – 37-летнего и 54-летнего жителей столицы, которых следствие считает причастными к организации и подготовке нападения", – добавили в пресс-службе.

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Женщину собирались облить кислотой: под Киевом полицейские задержали троих злоумышленников. Подробности, фото и видео

Полицейские предотвратили заказное нападение с кислотой на женщину. Источник: НПУ

Женщину собирались облить кислотой: под Киевом полицейские задержали троих злоумышленников. Подробности, фото и видео

Полицейские предотвратили заказное нападение с кислотой на женщину. Источник: НПУ

Женщину собирались облить кислотой: под Киевом полицейские задержали троих злоумышленников. Подробности, фото и видео

Полицейские предотвратили заказное нападение с кислотой на женщину. Источник: НПУ

Как отметили в полиции, преступление готовили заранее. Участники группы собирали информацию о потерпевшей, изучали ее образ жизни, маршруты передвижения и распорядок дня, а также следили за ней. Для нападения подготовили химическое вещество, испытывали его свойства и спрятали в специально оборудованном тайнике.

Женщину собирались облить кислотой: под Киевом полицейские задержали троих злоумышленников. Подробности, фото и видео

Полицейские предотвратили заказное нападение с кислотой на женщину. Источник: НПУ

Женщину собирались облить кислотой: под Киевом полицейские задержали троих злоумышленников. Подробности, фото и видео

Полицейские предотвратили заказное нападение с кислотой на женщину. Источник: НПУ

Женщину собирались облить кислотой: под Киевом полицейские задержали троих злоумышленников. Подробности, фото и видео

Полицейские предотвратили заказное нападение с кислотой на женщину. Источник: НПУ

Было установлено, что группа могла выполнять заказы третьих лиц за вознаграждение. Ее участники распределяли роли, привлекали дополнительных исполнителей и готовились к совершению тяжких и особо тяжких преступлений. Во время обысков по местам проживания фигурантов изъяли емкость с сульфатной кислотой, автомат АКС-74У, компьютерную технику, мобильные телефоны, черновые записи, автомобиль и 156 тысяч долларов.

Женщину собирались облить кислотой: под Киевом полицейские задержали троих злоумышленников. Подробности, фото и видео

Полицейские предотвратили заказное нападение с кислотой на женщину. Источник: НПУ

Женщину собирались облить кислотой: под Киевом полицейские задержали троих злоумышленников. Подробности, фото и видео

Полицейские предотвратили заказное нападение с кислотой на женщину. Источник: НПУ

Деятельность группы не ограничивалась подготовкой нападения на одну потерпевшую: есть информация о причастности ее участников к организации насильственных преступлений и умышленному повреждению имущества, в том числе путем поджогов. Также проверяются сведения о подготовке других особо тяжких преступлений на заказ.

Трем задержанным следователи Главного следственного управления Нацполиции сообщили о подозрении в покушении на умышленное причинение тяжких телесных повреждений. Суд избрал всем троим подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Как отметил заместитель главы НПУ Андрей Небытов, исполнителя задержали в тот самый момент, когда он собирался плеснуть серной кислотой в лицо женщине.

"Он стоял у двери ее квартиры и уже открыл бутылку с химикатом. Она выходит – одно движение, и все. Так планировали злоумышленники. Просчитали все до секунды, долго и тщательно готовились – следили за женщиной, изучили ее распорядок дня, заранее проверили, как действует вещество", – подытожил полицейский.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который во время конфликта застрелил молодого человека. Преступление было совершено в Святошинском районе.

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