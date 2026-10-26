Отправляла ''клиентам'' наркотики в коробках с пазлами для детей: в Киеве задержали злоумышленницу. Фото

В Киеве правоохранители задержали женщину, которая, по информации следствия, причастна к сбыту запрещенных веществ. Злоумышленница отправляла "клиентам" наркотики и психотропы в коробках с пазлами для детей.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемой грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно

"Оперативники Подольского управления полиции установили, что 39-летняя жительница района занимается сбытом запрещенных веществ. Фигурантку остановили на одной из улиц района, когда она как раз направлялась к почтомату, чтобы отправить "товар" заказчикам в разные регионы страны", – говорится в сообщении.

Во время обыска в ее сумке обнаружили зип-пакеты с каннабисом и психотропными веществами, которые были спрятаны в коробках с детскими пазлами и канцелярскими принадлежностями. Уже в квартире киевлянки правоохранители обнаружили еще емкости и свертки с кристаллическими веществами и таблетками.

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А также около 20 пакетов с порошкообразным веществом, электронные весы, упаковочные материалы для почтовых отправлений, гаджеты, а также блокнот с черновыми записями. Следователи также изъяли "мастер-клад" с запрещенными веществами, которые женщина приобрела накануне и не успела забрать из тайника.

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По этому факту начато досудебное расследование, задержанной сообщили о подозрении. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве и Запорожье разоблачили организованную группу из пяти человек, которые продавали наркотические средства и психотропные вещества через сеть кофеен. Запрещенные вещества маскировали под обычные напитки и сладости.