Отправляла ''клиентам'' наркотики в коробках с пазлами для детей: в Киеве задержали злоумышленницу. Фото

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Восемь недель испытаний: три даты до конца года, которые могут изменить ход войны. Интервью с ДолговымВосемь недель испытаний: три даты до конца года, которые могут изменить ход войны. Интервью с ДолговымОзвучен тариф на свет в Украине с 1 ноябряУкраинцам назвали тариф на свет с 1 ноября 2026 года: сколько нужно будет платить за 1 кВт*ч"Не понимаю, что произошло": звездный гимнаст Ковтун, отказавшийся от Украины и сменивший гражданство, не смог объяснить провал на ЧМ"Не понимаю, что произошло": звездный гимнаст Ковтун, отказавшийся от Украины и сменивший гражданство, не смог объяснить провал на ЧМВ сети нашли забытый хит Мурата Насырова на украинском языке: Сумская поделилась воспоминаниями о звезде, смерть которого связывают с ПутинымВ сети нашли забытый хит Мурата Насырова на украинском языке: Сумская поделилась воспоминаниями о звезде, смерть которого связывают с ПутинымВесит более 2,5 кг: в Польше нашли огромный белый гриб. ФотоВесит более 2,5 кг: в Польше нашли огромный белый гриб. ФотоПочему реактивные дроны начали долетать до Ровенской, Волынской и Львовской областей: в Воздушных силах дали ответПочему реактивные дроны начали долетать до Ровенской, Волынской и Львовской областей: в Воздушных силах дали ответИллюстрация: двор жилого дома во время отключений электроэнергии в Украине в декабре 2025 годаПо Украине распространяются отключения света: усиленные графики действуют в Киеве и 11 областяхИллюстрация – два пожилых мужчины со смартфонамиПенсионерам в Украине предлагают спецтариф на мобильную связь: какова цена и условияПять знаков зодиака увидят изменения в своих отношениях и финансовом положении после 26 октябряПять знаков зодиака увидят изменения в своих отношениях и финансовом положении после 26 октябряПутин потребует сократить присутствие НАТО до границ 1997 года на переговорах по Украине: The Telegraph раскрыл план КремляПутин потребует сократить присутствие НАТО до границ 1997 года на переговорах по Украине: The Telegraph раскрыл план Кремля

Отправляла "клиентам" наркотики в коробках с пазлами для детей: в Киеве задержали злоумышленницу. Фото

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
15
Отправляла "клиентам" наркотики в коробках с пазлами для детей: в Киеве задержали злоумышленницу. Фото
Злоумышленницу задержали с поличным

В Киеве правоохранители задержали женщину, которая, по информации следствия, причастна к сбыту запрещенных веществ. Злоумышленница отправляла "клиентам" наркотики и психотропы в коробках с пазлами для детей.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемой грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно

"Оперативники Подольского управления полиции установили, что 39-летняя жительница района занимается сбытом запрещенных веществ. Фигурантку остановили на одной из улиц района, когда она как раз направлялась к почтомату, чтобы отправить "товар" заказчикам в разные регионы страны", – говорится в сообщении.

Отправляла ''клиентам'' наркотики в коробках с пазлами для детей: в Киеве задержали злоумышленницу. Фото

Женщина отправляла наркотики в коробках с пазлами для детей. Источник: Полиция Киева

Читайте также
Дарья ДуроваДарья Дурова
17,6 т.
В Киеве во время уличного конфликта застрелили человека: все подробности
17,6 т.
В Киеве во время уличного конфликта застрелили человека: все подробности
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
1,9 т.
В Киеве женатый мужчина знакомился с девочками 13-15 лет ради интима: благодарил подарками. Подробности дела
1,9 т.
В Киеве женатый мужчина знакомился с девочками 13-15 лет ради интима: благодарил подарками. Подробности дела
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
1,7 т.
Четыре раза выстрелил в брата, а затем избил его: в Киевской области задержали злоумышленника. Подробности и фото
1,7 т.
Четыре раза выстрелил в брата, а затем избил его: в Киевской области задержали злоумышленника. Подробности и фото

Во время обыска в ее сумке обнаружили зип-пакеты с каннабисом и психотропными веществами, которые были спрятаны в коробках с детскими пазлами и канцелярскими принадлежностями. Уже в квартире киевлянки правоохранители обнаружили еще емкости и свертки с кристаллическими веществами и таблетками.

Отправляла ''клиентам'' наркотики в коробках с пазлами для детей: в Киеве задержали злоумышленницу. Фото

Женщина отправляла наркотики в коробках с пазлами для дете. Источник: Полиция Киева

Отправляла ''клиентам'' наркотики в коробках с пазлами для детей: в Киеве задержали злоумышленницу. Фото

Женщина отправляла наркотики в коробках с пазлами для дете. Источник: Полиция Киева

А также около 20 пакетов с порошкообразным веществом, электронные весы, упаковочные материалы для почтовых отправлений, гаджеты, а также блокнот с черновыми записями. Следователи также изъяли "мастер-клад" с запрещенными веществами, которые женщина приобрела накануне и не успела забрать из тайника.

Отправляла ''клиентам'' наркотики в коробках с пазлами для детей: в Киеве задержали злоумышленницу. Фото

Женщина отправляла наркотики в коробках с пазлами для детей. Источник: Полиция Киева

Отправляла ''клиентам'' наркотики в коробках с пазлами для детей: в Киеве задержали злоумышленницу. Фото

Женщина отправляла наркотики в коробках с пазлами для детей. Источник: Полиция Киева

Отправляла ''клиентам'' наркотики в коробках с пазлами для детей: в Киеве задержали злоумышленницу. Фото

Женщина отправляла наркотики в коробках с пазлами для детей. Источник: Полиция Киева

По этому факту начато досудебное расследование, задержанной сообщили о подозрении. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве и Запорожье разоблачили организованную группу из пяти человек, которые продавали наркотические средства и психотропные вещества через сеть кофеен. Запрещенные вещества маскировали под обычные напитки и сладости.

Похожие темы
наркотрафикНовости Киева и Киевской областинаркотикиполиция
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!