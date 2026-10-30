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В Киеве задержали мужчину и женщину, которые жестоко убили пенсионера на железнодорожном вокзале. Подробности, фото

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
261
В Киеве задержали мужчину и женщину, которые жестоко убили пенсионера на железнодорожном вокзале. Подробности, фото
Полицейские нашли и задержали подозреваемых

Правоохранители Киева задержали мужчину и женщину, которые, по информации следствия, причастны к убийству. Сообщники забили до смерти 67-летнего пенсионера в недостроенном паркинге на площади Вокзальной.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, вечером в недостроенном паркинге на площади Вокзальной в Киеве двое мужчин и женщина употребляли алкогольные напитки, после чего между ними произошла драка.

"Злоумышленник вместе со своей сообщницей нанесли потерпевшему многочисленные удары ногами и руками по всему телу, а когда поняли, что тот не подает признаков жизни, – скрылись с места преступления", – рассказали в пресс-службе.

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В Киеве задержали мужчину и женщину, которые жестоко убили пенсионера на железнодорожном вокзале. Подробности, фото

Преступление было совершено в недостроенном паркинге на площади Вокзальной. Источник: Полиция Киева

В Киеве задержали мужчину и женщину, которые жестоко убили пенсионера на железнодорожном вокзале. Подробности, фото

Преступление было совершено в недостроенном паркинге на площади Вокзальной. Источник: Полиция Киева

В Киеве задержали мужчину и женщину, которые жестоко убили пенсионера на железнодорожном вокзале. Подробности, фото

Преступление было совершено в недостроенном паркинге на площади Вокзальной. Источник: Полиция Киева

Полицейские установили причастных к преступлению и задержали их – ими оказались 27-летняя женщина и ее 37-летний знакомый.

По факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование, а задержанным сообщили о подозрении. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

В Киеве задержали мужчину и женщину, которые жестоко убили пенсионера на железнодорожном вокзале. Подробности, фото

Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы. Источник: Полиция Киева

В Киеве задержали мужчину и женщину, которые жестоко убили пенсионера на железнодорожном вокзале. Подробности, фото

Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы. Источник: Полиция Киева

Как сообщал OBOZ.UA, в Обуховском районе Киевской области правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к убийству. Злоумышленник жестоко избил, а затем задушил пенсионерку, которая отказалась дать ему деньги на алкоголь.

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