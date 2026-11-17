В Деснянском районе Киева в квартире многоэтажного дома обнаружили тела мужчины и его пожилых родителей. По предварительной информации, семья погибла в результате отравления угарным газом.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Все обстоятельства трагедии установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, о происшествии им стало известно от жителей многоэтажки в Деснянском районе. Они забили тревогу, когда их соседи несколько дней не выходили на связь.

Полицейские привлекли спасателей КАРС и после принудительного открытия дверей обнаружили в квартире 42-летнего мужчину без признаков жизни, а также тела его матери и отца, 64 и 67 лет.

"Осматривая жилье, правоохранители выяснили, что на кухне работала одна газовая конфорка. При этом окна в квартире были закрыты, а межкомнатные двери оставались открытыми – через них опасный газ беспрепятственно распространился в комнаты, где находились люди", – добавили в пресс-службе.

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Предварительно судебно-медицинский эксперт установил, что члены семьи погибли в результате отравления угарным газом. По этому факту начато досудебное расследование (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство с дополнительной отметкой "несчастный случай").

Как сообщал OBOZ.UA, в Ровенской области трое человек, среди которых двое детей, отравились угарным газом. Всех пострадавших госпитализировали в реанимационное отделение городской больницы.

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