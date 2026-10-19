В Киеве произошла стрельба в Печерском РТЦК: все подробности. Видео

На Печерске в Киеве 19 октября мужчина открыл огонь в помещении ТЦК и СП. Ранения получили трое полицейских и трое военнослужащих.

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Пострадавшие госпитализированы. Об этом OBOZ.UA сообщила спикер Национальной полиции Украины Юлия Гирдвилис.

По ее информации, оружие применил гражданин, который был доставлен в территориальный центр комплектования и социальной поддержки за нарушение законодательства о мобилизации.

Нарушителя оперативно задержали. "На месте происшествия работают следственно-оперативная группа территориального и главного управления полиции. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", – информировала спикер Нацпола.

Журналист Роман Бочкала отметичал, что возле ТЦК было много машин скорой помощи и полиции. Соответствующее видео он опубликовал в Telegram-канале.

Как писал OBOZ.UA, 18 октября в Тернополе в сквере возле 21-й школы произошла стрельба. Предварительно, нетрезвый мужчина, имевший разрешение на ношение оружия, ранил 15-летнего подростка из травматического пистолета. Перед этим у него возник конфликт с группой подростков.