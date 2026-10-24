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В Киеве во время уличного конфликта застрелили человека: все подробности

Дарья ДуроваДарья Дурова
Time to read1 мин
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Стрельба в Киеве
Стрельба на Святошино. Источник: пресс-служба Нацпола

В Киеве вечером в субботу, 24 октября, один человек погиб, еще один получил ранение в результате стрельбы в Святошинском районе. Фигурант, подозреваемый в применении оружия, задержан.

Инцидент подтвердила пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве. По состоянию на 18:00 обстоятельства происшествия выяснялись.

Правоохранителям известно, что на улице между компанией мужчин произошел конфликт. Во время ссоры один из жителей достал пистолет травматического действия и произвел несколько выстрелов в сторону оппонентов.

"От полученных ранений один из потерпевших погиб, другой – госпитализирован", – проинформировали копы.

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В Киеве во время уличного конфликта застрелили человека: все подробности

Полный текст сообщения. Источник: Скриншот Telegram-канала ГУНП в г. Киеве

Как ранее писал OBOZ.UA, в Обуховском районе Киева ссора между братьями едва не закончилась убийством. По информации следствия, во время конфликта мужчина четыре раза выстрелил в родственника, а затем избил его. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

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