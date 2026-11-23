В Печерском районе Киева в понедельник, 23 ноября, легковой автомобиль на скорости въехал в электроопору. Сила удара была такой, что столб буквально оказался в салоне машины, полностью смяв переднюю часть авто – к сожалению, водитель погиб.

Видео дня

Обстоятельства аварии установят следователи. Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции.

Что известно

"Вниманию участников дорожного движения. В связи с ДТП на бульваре Николая Михновского движение транспорта затруднено в направлении переулка Академика Филатова. Учитывайте эту информацию при планировании маршрута своей поездки!", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсети видео можно увидеть, что в результате столкновения столб буквально оказался в салоне машины, полностью смяв переднюю часть автомобиля.

В полиции Киева сообщили, что, по предварительной информации, водитель автомобиля Buick Regal, двигаясь по бульвару Михновского в сторону моста Патона, столкнулся с металлическим отбойником, после чего неуправляемый автомобиль пересек две полосы и наехал на электроопору.

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Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Киева, с помощью гидравлического инструмента спасатели деблокировали тело водителя.

Главные истории дня

Напомним, в Голосеевском районе Киева автомобиль BMW съехал в кювет, столкнулся с деревьями и загорелся. Тело водителя легковушки обнаружили в 100 метрах от места ДТП.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители задержали водителя легковушки, который в Киеве на пешеходном переходе сбил коляску с четырехмесячным ребенком. Малыша в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.