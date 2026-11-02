В Киеве мужчина устроил стрельбу с балкона многоэтажки и поплатился: что ему грозит

В Святошинском районе Киева мужчина открыл стрельбу с балкона многоэтажки, сделав не менее пяти выстрелов в сторону двора. На момент инцидента он был пьян. К счастью, никто не пострадал.

Видео дня

Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в городе Киеве на своем официальном сайте. По данным правоохранителей, киевлянин решил "развлечься" и стрелял из пистолета травматического действия.

Сообщение об инциденте поступило в полицию около 18:00. На вызов прибыли спецназовцы полка полиции №1 и следственно-оперативная группа районного управления. Мужчину задержали в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Во время обыска правоохранители изъяли у него травматический пистолет и 50 патронов к нему.

РЕКЛАМА

Следователи Святошинского управления полиции под процессуальным руководством Святошинской окружной прокуратуры сообщили задержанному о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о хулиганстве с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений.

За содеянное мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее OBOZ.UA сообщал о стрельбе, которая произошла 24 октября в Святошинском районе Киева во время уличной ссоры. Тогда один мужчина погиб, еще одного с ранениями доставили в больницу. По информации полиции, во время конфликта один из его участников достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в сторону оппонентов.

Главные истории дня

В другом случае в Киевской области правоохранители сорвали заказное нападение на 52-летнюю женщину с применением серной кислоты. 22 октября 2026 года в Вышгороде задержали мужчину, который должен был совершить преступление: он находился у двери квартиры потерпевшей и уже подготовился к нападению. В тот же день в Киеве задержали еще двух фигурантов, которых следствие считает причастными к организации преступления.