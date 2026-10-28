В Киеве мужчина во время конфликта в парке застрелил прохожего. Подробности, фото и видео

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, совершил убийство. Злоумышленник во время конфликта застрелил прохожего в парке Святошинского района.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, преступление было совершено в минувшие выходные на территории парка имени Генерала Потапова. Было установлено, что тем вечером 42-летний мужчина распивал алкогольные напитки со своей спутницей.

Впоследствии между ним и 35-летним местным жителем внезапно возник конфликт, во время которого злоумышленник достал пистолет и не менее четырех раз выстрелил в сторону потерпевшего. Две пули попали прохожему в голову – от полученных ранений он скончался на месте происшествия.

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"После совершенного нарушитель, пытаясь избежать ответственности, спрятал оружие под опавшими листьями неподалеку от места преступления и попытался скрыться", – добавили в пресс-службе.

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Полицейские установили местонахождение злоумышленника и задержали его. Чтобы найти пистолет, правоохранителям пришлось тщательно обследовать территорию парка, проверяя участок за участком.

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По факту умышленного убийства начато досудебное расследование (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины), а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который во время конфликта застрелил молодого человека. Преступление было совершено в Святошинском районе.