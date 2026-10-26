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В Киеве мужчина во время конфликта возле супермаркета застрелил молодого человека. Подробности, фото и видео

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
5,4 т.
В Киеве мужчина во время конфликта возле супермаркета застрелил молодого человека. Подробности, фото и видео
Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который во время конфликта застрелил молодого человека. Преступление было совершено в Святошинском районе.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, происшествие случилось в минувшие выходные. На спецлинию 102 позвонила прохожая и сообщила о стрельбе возле здания маркета в Святошинском районе.

На месте происшествия правоохранители обнаружили раненого 26-летнего мужчину, а также тело его товарища – 23-летнего местного жителя.

В Киеве мужчина во время конфликта возле супермаркета застрелил молодого человека. Подробности, фото и видео

Мужчина возле супермаркета застрелил молодого человека. Источник: Полиция Киева

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В Киеве мужчина во время конфликта возле супермаркета застрелил молодого человека. Подробности, фото и видео

Мужчина возле супермаркета застрелил молодого человека. Источник: Полиция Киева

"Стрелка, 41-летнего киевлянина, следователи задержали на месте в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Во время обыска у него изъяли пистолет для стрельбы резиновыми пулями с патронами", – уточнили в пресс-службе.

В Киеве мужчина во время конфликта возле супермаркета застрелил молодого человека. Подробности, фото и видео

Мужчина возле супермаркета застрелил молодого человека. Источник: Полиция Киева

Полицейские установили, что между мужчиной и молодыми людьми произошел конфликт из-за того, что накануне один из них приставал к знакомой стрелка, которая работает в магазине. Подозреваемый сделал парням замечание, в ответ те устроили драку и применили газовый баллончик. Тогда киевлянин достал пистолет травматического действия и произвел несколько прицельных выстрелов в их сторону.

В результате инцидента 23-летний парень получил ранения грудной клетки и живота, от которых погиб на месте происшествия. Его товарищ получил легкие телесные повреждения. Следователи Святошинского управления полиции сообщили мужчине о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

В Киеве мужчина во время конфликта возле супермаркета застрелил молодого человека. Подробности, фото и видео

Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы. Источник: Полиция Киева

Как сообщал OBOZ.UA, в Обуховском районе ссора между братьями чуть не закончилась убийством. По информации следствия, во время конфликта мужчина четыре раза выстрелил в родственника, а затем избил его.

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