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В Киеве BMW столкнулся с деревьями и загорелся: тело водителя нашли в 100 метрах от места ДТП. Подробности и фото

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
1,7 т.
В Киеве BMW столкнулся с деревьями и загорелся: тело водителя нашли в 100 метрах от места ДТП. Подробности и фото
Предварительно, 35-летний водитель BMW не справился с управлением

В Голосеевском районе Киева автомобиль BMW съехал в кювет, столкнулся с деревьями и загорелся. Тело водителя легкового автомобиля обнаружили в 100 метрах от места ДТП.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Все обстоятельства и причины смертельной аварии установят полицейские.

Что известно

По словам спасателей, во вторник, 10 ноября, в 14:35 им поступило сообщение о ДТП в Голосеевском районе на Столичном шоссе.

"Легковой автомобиль BMW съехал в кювет, столкнулся с деревьями и загорелся. Пожарные ликвидировали возгорание и в 100 метрах от автомобиля обнаружили тело водителя без признаков жизни", – рассказали в ГСЧС.

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В Киеве BMW столкнулся с деревьями и загорелся: тело водителя нашли в 100 метрах от места ДТП. Подробности и фото

ДТП произошло на Столичном шоссе Киева. Источник: ГСЧС Киева

В Киеве BMW столкнулся с деревьями и загорелся: тело водителя нашли в 100 метрах от места ДТП. Подробности и фото

BMW столкнулся с деревьями и загорелся. Источник: ГСЧС Киева

В Киеве BMW столкнулся с деревьями и загорелся: тело водителя нашли в 100 метрах от места ДТП. Подробности и фото

Пожар потушили спасатели. Источник: ГСЧС Киева

В Киеве BMW столкнулся с деревьями и загорелся: тело водителя нашли в 100 метрах от места ДТП. Подробности и фото

Водитель легкового автомобиля погиб. Источник: ГСЧС Киева

В пресс-службе полиции Киева добавили, что, по предварительной информации, 35-летний водитель автомобиля BMW не справился с управлением, в результате чего выехал за пределы проезжей части и столкнулся с деревом.

В Киеве BMW столкнулся с деревьями и загорелся: тело водителя нашли в 100 метрах от места ДТП. Подробности и фото

Предварительно, 35-летний водитель BMW не справился с управлением. Источник: Полиция Киева

В Киеве BMW столкнулся с деревьями и загорелся: тело водителя нашли в 100 метрах от места ДТП. Подробности и фото

Предварительно, 35-летний водитель BMW не справился с управлением. Источник: Полиция Киева

В Киеве BMW столкнулся с деревьями и загорелся: тело водителя нашли в 100 метрах от места ДТП. Подробности и фото

Предварительно, 35-летний водитель BMW не справился с управлением. Источник: Полиция Киева

В Киеве BMW столкнулся с деревьями и загорелся: тело водителя нашли в 100 метрах от места ДТП. Подробности и фото

Предварительно, 35-летний водитель BMW не справился с управлением. Источник: Полиция Киева

Напомним, в Бучанском районе Киевской области в субботу, 31 октября, грузовой автомобиль на скорости протаранил легковушку, "снес" остановку и вылетел в кювет. Предварительно, в результате ДТП есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе Киева автомобиль Volkswagen Atlas на скорости съехал с дороги и протаранил электроопору. В результате ДТП погиб 20-летний пассажир легковушки, а еще двое травмировались.

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