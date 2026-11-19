Сотрудники СБУ задержали еще двух активных участников столкновений в Петропавловской Борщаговке, которые скрывались от правосудия. Один из них разбил полицейский автомобиль и похитил вещи правоохранителей.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемым грозит до 8 лет лишения свободы.

Что известно

"Служба безопасности задержала еще двух активных участников беспорядков, которые произошли 2 ноября этого года в Петропавловской Борщаговке Киевской области. Установлено, что, находясь возле пункта временной дислокации Национальной гвардии, фигуранты распространяли фейки об украинских воинах, призывали к провокациям и громили полицейский автомобиль", – говорится в сообщении.

Как рассказали в СБУ, после столкновений оба злоумышленника почти две недели скрывались. Они не пользовались телефонной связью и постоянно меняли адреса временного проживания на территории столичного региона. Однако сотрудники СБУ нашли их и задержали – одного из них в подвале киевской многоэтажки, другого – в арендованном доме под Бояркой.

Как выяснило расследование, один из двух "новых" задержанных – это 31-летний местный блогер, который вел съемку на месте беспорядков, а затем выкладывал видео в ТикТок с фейковой информацией о Силах обороны. Также в этом видео он призывал участвовать в столкновениях.

Еще одним задержанным является 24-летний житель столичного региона. Было задокументировано, как он разбил кувалдой заднее стекло в служебном автомобиле Нацполиции и похитил вещи правоохранителей. Кроме того, задержанный участвовал в блокировании автобуса Национальной гвардии. Для этого он остановил свой автомобиль прямо на проезжей части дороги и призывал переворачивать служебные автомобили правоохранителей, чтобы перекрыть проезд.

РЕКЛАМА

Главные истории дня

Обоим злоумышленникам сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины – препятствование законной деятельности ВСУ и несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ.

Сейчас одному из задержанных избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Что касается другого, прокуратура обжаловала в апелляционном порядке решение суда об избранной ему мере пресечения и просит Киевский апелляционный суд заменить ее на более строгую.

РЕКЛАМА

Таким образом, правоохранители всего разоблачили 16 участников беспорядков, 9 из которых следователи Службы безопасности сообщили о подозрении в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины. Еще семь подозрений фигурантам объявили сотрудники Национальной полиции. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.

РЕКЛАМА

Что произошло в Петропавловской Борщаговке

Напомним, 2 ноября в сети появились сообщения о якобы похищении людей военными в Петропавловской Борщаговке Киевской области. Авторы публикаций утверждали, что около 40 человек удерживают в подвале частного дома, а один человек якобы погиб.

Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко пояснил, что дом был пунктом временного размещения военнослужащих. Туда доставляли мобилизованных после прохождения ТЦК и СП для оформления документов и проверок перед отправкой в учебный центр.

РЕКЛАМА

Во время инцидента звучали выстрелы и применяли газ. Некоторые присутствующие бросали различные предметы в военных и правоохранителей, а также повреждали автомобили.

Как писал OBOZ.UA, после столкновений полиция задержала женщину в медицинской форме, которая выдавала себя за медработницу, и водителя скорой помощи. По данным правоохранителей, оба не имели отношения к медицине, а автомобиль использовали без разрешения бывшего владельца клиники.