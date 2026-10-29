Суд вынес приговор экс-судье Тандыру, который насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту. Все подробности дела

В Киеве в четверг, 29 октября суд вынес приговор экс-судье Алексею Тандыру, который насмерть сбил нацгвардейца. Он должен провести за решеткой 9 лет.

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Об этом сообщили медиа. Преступление было совершено в мае 2023 года.

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