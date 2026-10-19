Среди пострадавших есть дети, три человека пропали без вести: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину

Страна-террористка РФ в течение 18–19 октября продолжала наносить удары по Киевской области. В области действовали силы ПВО, однако, к сожалению, среди пострадавших есть дети, трое человек пропали без вести.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Российский обстрел

"Ночью враг нанес массированный комбинированный удар по Киевской области баллистическими и крылатыми ракетами, а также ударными БПЛА. К сожалению, есть пострадавшие. В Ирпене Бучанского района ранены шесть человек, среди них — трое детей. Еще трое человек пропали без вести. В настоящее время продолжаются поиски", — говорится в сообщении.

В КОВА уточнили, что в Бучанском районе повреждены 11 частных домов, 6 автомобилей, производственное и складское помещение, учебное заведение, в многоквартирных жилых домах выбиты окна.

В Вышгородском районе поврежден частный дом, 5 автомобилей и объект инфраструктуры. Все службы работают на местах, чтобы помочь людям и ликвидировать последствия атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, в воскресенье вечером, 18 октября, Россия вновь атаковала Украину различными видами вооружения. В частности, в Киеве стало известно об обстреле баллистическими ракетами.