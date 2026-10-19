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Среди пострадавших есть дети, три человека пропали без вести: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
icon 1,5 т.
Среди пострадавших есть дети, три человека пропали без вести: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину
В области действовали силы ПВО. Источник: МВД

Страна-террористка РФ в течение 18–19 октября продолжала наносить удары по Киевской области. В области действовали силы ПВО, однако, к сожалению, среди пострадавших есть дети, трое человек пропали без вести.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Российский обстрел

"Ночью враг нанес массированный комбинированный удар по Киевской области баллистическими и крылатыми ракетами, а также ударными БПЛА. К сожалению, есть пострадавшие. В Ирпене Бучанского района ранены шесть человек, среди них — трое детей. Еще трое человек пропали без вести. В настоящее время продолжаются поиски", — говорится в сообщении.

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В КОВА уточнили, что в Бучанском районе повреждены 11 частных домов, 6 автомобилей, производственное и складское помещение, учебное заведение, в многоквартирных жилых домах выбиты окна.

В Вышгородском районе поврежден частный дом, 5 автомобилей и объект инфраструктуры. Все службы работают на местах, чтобы помочь людям и ликвидировать последствия атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, в воскресенье вечером, 18 октября, Россия вновь атаковала Украину различными видами вооружения. В частности, в Киеве стало известно об обстреле баллистическими ракетами.

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