Познакомился через интернет-приложение: киевлянин получил пожизненный срок за развращение и изнасилование 11-летнего мальчика. Фото

В Киеве суд назначил мужчине пожизненное лишение свободы за сексуальные преступления в отношении 11-летнего мальчика. 35-летний мужчина втерся в доверие к ребенку, выдавая себя за подростка, а затем пригласил мальчика к себе домой.

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Во время обыска в его электронных устройствах правоохранители нашли значительное количество материалов детской порнографии. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

Обвиняемый вину не признал, однако потерпевший лично дал показания о пережитом. Как установило следствие, летом 2021 года мужчина познакомился с ребенком через интернет-приложение для общения на темы компьютерных игр и программирования. Сначала мальчик был убежден, что переписывается со своим ровесником или немного более старшим подростком.

Позже 35-летний киевлянин постепенно завоевал доверие школьника и предложил ему встретиться у себя дома. Там мужчина совершал в отношении ребенка сексуальное насилие, одновременно убеждая его не рассказывать родителям об их общении.

О противоправных действиях стало известно после того, как родители мальчика прочитали его переписку и обратились к правоохранителям. Во время обыска у мужчины изъяли электронные устройства, на которых обнаружили значительное количество материалов детской порнографии.

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В суде обвиняемый не признал своей вины. В то же время потерпевший изъявил желание лично рассказать о совершенных в отношении него преступлениях.

Вину мужчины доказали прокуроры Киевской городской и Соломенской окружных прокуратур. Его приговорили к пожизненному лишению свободы по ч. 6 ст. 152, ч. 6 ст. 153, ч. 2 ст. 156 и ч. 1 ст. 301-1 Уголовного кодекса Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Черниговской области 33-летняя женщина передавала свою 7-летнюю дочь мужчине для сексуальной эксплуатации. Мать позволяла сообщнику делать это со своим ребенком в обмен на продукты питания.

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