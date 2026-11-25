Сотрудники СБУ разоблачили в Киевской области дельцов, которые, по информации следствия, поставляли диетические добавки в ФСБ и Минобороны страны-агрессора РФ. Злоумышленники действовали через один из своих азиатских филиалов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно

"Служба безопасности ликвидировала масштабную схему нелегального импорта продовольственных товаров в РФ, которую организовали должностные лица группы компаний из Киевской области. По результатам комплексных мероприятий разоблачен организатор аферы и четверо его сообщников, наладивших транзитные поставки диетических добавок в Россию через один из своих азиатских филиалов", – говорится в сообщении.

Как рассказали в Службе безопасности, среди заказчиков пищевых продуктов были подразделения министерства обороны, органов государственной исполнительной власти, в частности ФСБ РФ. Соответствующую продукцию враг выдавал личному составу на полевых кухнях пограничных застав и военных полигонах. Кроме того, продовольственные товары поступали в пункты базирования подразделений спецслужбы России и армии РФ во временно оккупированных регионах Украины, в частности на передовой.

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Было установлено, что организатором схемы является основатель компании по производству диетических пищевых продуктов из Киевской области. К незаконной деятельности он привлек четверых своих подчиненных – коммерческого и финансового директоров предприятия, главного бухгалтера, а также человека, руководившего филиалом в России. Они поставляли продукцию заказчикам из РФ через третьи страны, в частности на Ближнем Востоке. Оттуда импорт поступал в российский филиал компании, который напрямую сотрудничает с ФСБ и Минобороны страны-агрессора.

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Таким образом, злоумышленники активно финансировали вооруженную агрессию России, уплачивая налоги в госбюджет России. С начала полномасштабной войны аффилированные заводы дельцов в Москве и Краснодаре перечислили в бюджет оккупантов более 19 млн рублей. Во время обысков по местам жительства и в офисных помещениях задержанных изъяли компьютеры и черновую документацию с доказательствами "схемы".

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Следователи Службы безопасности сообщили организатору схемы и трем его сообщникам о подозрении в пособничестве государству-агрессору. Кроме того, преступные действия руководителя российской филии компании также квалифицированы по соответствующей статье УК Украины. Поскольку он находится на территории РФ, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины разоблачила четырех сторонников рашизма в Херсоне, Харькове и Днепропетровской области. Они оправдывали российскую агрессию, поддерживали захват украинских территорий и восхваляли вооруженные группировки РФ.