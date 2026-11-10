Избил и изнасиловал женщину: полицейские Киева задержали злоумышленника. Фото

Правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к изнасилованию киевлянки. Злоумышленником оказался 49-летний житель столичного региона.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, несколько дней назад им поступило сообщение о совершении сексуального насилия в отношении жительницы Днепровского района столицы. Как установили полицейские, 49-летний житель Киевской области приехал в гости к своему знакомому.

"Обнаружив отсутствие хозяина, мужчина остался с его сожительницей, и вместе они употребляли алкоголь. В дальнейшем, преодолев сопротивление женщины, мужчина совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера", – рассказали в полиции.

В результате нападения женщина получила многочисленные травмы и была госпитализирована. Сейчас она находится под наблюдением медиков и получает необходимую помощь.

Правоохранители задержали злоумышленника непосредственно на месте происшествия. По факту изнасилования (ч. 1 ст. 152 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении. На время следствия он будет находиться под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве суд назначил мужчине пожизненное лишение свободы за сексуальные преступления в отношении 11-летнего мальчика. 35-летний мужчина втерся в доверие к ребенку, выдавая себя за подростка, а затем пригласил мальчика к себе домой.