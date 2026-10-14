Под Киевом столкнулись два легковых автомобиля: есть погибший, пострадали дети. Подробности и фото
В Фастовском районе Киевской области в среду, 14 октября, на трассе "Киев — Одесса" произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате столкновения машин один человек погиб, двое несовершеннолетних получили травмы.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевской области. Все обстоятельства аварии установят полицейские.
Что известно
По словам спасателей, в 9:32 в Службу спасения Фастовского района поступило сообщение о ДТП на автодороге М-05 "Киев – Одесса" вблизи поселка Глеваха.
По прибытии спасатели установили, что произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.
"В результате аварии один человек погиб, ещё двое детей 2008 и 2011 годов рождения пострадали. Спасатели проводили работы по деблокированию погибшего", — добавили в ГСЧС.
Напомним, в Броварах Киевской области пьяный водитель Mazda на высокой скорости съехал с дороги и врезался в дерево. В результате ДТП травмы получил пассажир легковушки.
Как сообщал OBOZ.UA, в Обуховском районе Киевской области 16-летний водитель легковушки на встречной полосе протаранил мотоциклиста. В результате ДТП водитель двухколесного транспорта получил травмы и был госпитализирован в больницу.
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