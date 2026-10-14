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Под Киевом столкнулись два легковых автомобиля: есть погибший, пострадали дети. Подробности и фото

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
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icon 1,6 т.
Под Киевом столкнулись два легковых автомобиля: есть погибший, пострадали дети. Подробности и фото
ДТП произошло недалеко от Глевахи в Киевской области

В Фастовском районе Киевской области в среду, 14 октября, на трассе "Киев — Одесса" произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате столкновения машин один человек погиб, двое несовершеннолетних получили травмы.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевской области. Все обстоятельства аварии установят полицейские.

Что известно

По словам спасателей, в 9:32 в Службу спасения Фастовского района поступило сообщение о ДТП на автодороге М-05 "Киев – Одесса" вблизи поселка Глеваха.

Под Киевом столкнулись два легковых автомобиля: есть погибший, пострадали дети. Подробности и фото

ДТП произошло вблизи Глевахи Киевской области. Источник: Google Maps

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По прибытии спасатели установили, что произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

"В результате аварии один человек погиб, ещё двое детей 2008 и 2011 годов рождения пострадали. Спасатели проводили работы по деблокированию погибшего", — добавили в ГСЧС.

Под Киевом столкнулись два легковых автомобиля: есть погибший, пострадали дети. Подробности и фото

Спасатели проводили работы по деблокированию погибшего человека. Источник: ГСЧС Киевской области

Напомним, в Броварах Киевской области пьяный водитель Mazda на высокой скорости съехал с дороги и врезался в дерево. В результате ДТП травмы получил пассажир легковушки.

Как сообщал OBOZ.UA, в Обуховском районе Киевской области 16-летний водитель легковушки на встречной полосе протаранил мотоциклиста. В результате ДТП водитель двухколесного транспорта получил травмы и был госпитализирован в больницу.

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