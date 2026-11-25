В Вышгородском районе Киевской области водитель BMW на пешеходном переходе сбил 17-летнюю девушку. Пострадавшую с тяжелыми травмами госпитализировали в медицинское учреждение.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства аварии установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, ДТП произошло на днях в селе Старые Петровцы Вышгородского района Киевской области.

Предварительно полицейские установили, что 51-летний водитель BMW X5 сбил девушку-подростка, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

"В результате ДТП 17-летняя пострадавшая с телесными повреждениями была госпитализирована", – добавили в пресс-службе.

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По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего причинение потерпевшей тяжких телесных повреждений (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, в Печерском районе Киева в понедельник, 23 ноября, легковой автомобиль на скорости врезался в электроопору. Сила удара была такой, что столб буквально оказался в салоне машины, полностью смяв переднюю часть авто – к сожалению, водитель погиб.

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Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе Киевской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и машины скорой помощи. В результате столкновения спецтранспорт перевернулся на бок, есть пострадавшие.