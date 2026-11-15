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Под Киевом произошло смертельное ДТП: мотоцикл столкнулся с легковым автомобилем. Видео

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read1 мин
2,6 т.
Под Киевом произошло смертельное ДТП: мотоцикл столкнулся с легковым автомобилем. Видео
На месте аварии работает полиция, на дороге разбросаны обломки. Источник: Скриншот

На Днепровском шоссе возле села Старые Безрадичи под Киевом мотоцикл столкнулся с легковым автомобилем. Мотоциклист погиб.

Видео с места ДТП опубликовал OBOZ.UA. На кадрах видны несколько автомобилей полиции, поврежденные машины и обломки на проезжей части.

Под Киевом произошло смертельное ДТП: мотоцикл столкнулся с легковым автомобилем. Видео

На дороге разбросаны обломки, на месте ДТП работают правоохранители. Источник: Скриншот

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На месте происшествия работает полиция. Источник: Скриншот

 

Ранее OBOZ.UA сообщал, что возле Яготина на трассе Киев – Харьков перевернулась и загорелась грузовик DAF, перевозивший газовый конденсат. Из-за аварии движение транспорта в обоих направлениях временно перекрыли.

Еще одна авария произошла с участием украинской телеведущей Натальи Солоник. В ночь на 8 ноября она возвращалась со съемок, когда автомобиль попал в ДТП. Ведущая получила многочисленные травмы, в частности перелом шейного отдела позвоночника между четвертым и пятым позвонками со смещением.

По словам Солоник, во время поездки она спала на заднем сиденье и проснулась, когда автомобиль начало неконтролируемо разворачивать на дороге. Кроме перелома, у нее были многочисленные синяки и шишки на голове. Ведущая сообщила, что готовится к операции. От передней части автомобиля, фотографии которого она опубликовала, почти ничего не осталось.

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