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Под Киевом Mercedes сбил 6-летнюю девочку: ребенка госпитализировали. Подробности ДТП и фото

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
1,8 т.
Под Киевом Mercedes сбил 6-летнюю девочку: ребенка госпитализировали. Подробности ДТП и фото
Mercedes сбил 6-летнюю девочку

В Броварском районе Киевской области грузовой микроавтобус Mercedes-Benz сбил 6-летнюю девочку. В результате ДТП ребенок получил травмы и был госпитализирован в больницу.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства аварии установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, ДТП произошло на днях в поселке Великая Дымерка Киевской области. Предварительно полицейские установили, что 39-летний водитель Mercedes-Benz Sprinter сбил 6-летнюю девочку, которая выбежала на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля.

Под Киевом Mercedes сбил 6-летнюю девочку: ребенка госпитализировали. Подробности ДТП и фото

ДТП произошло в поселке Великая Дымерка Киевской области. Источник: Google Maps

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"На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые задокументировали обстоятельства ДТП и начали необходимые следственные действия. В результате аварии ребенок получил телесные повреждения, его госпитализировали", – добавили в пресс-службе.

По факту ДТП с пострадавшей (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование.

Под Киевом Mercedes сбил 6-летнюю девочку: ребенка госпитализировали. Подробности ДТП и фото

Mercedes сбил 6-летнюю девочку. Источник: Полиция Киевской области

Напомним, в Бучанском районе Киевской области в субботу, 31 октября, грузовой автомобиль на скорости протаранил легковушку, "снес" остановку и вылетел в кювет. Предварительно, в результате ДТП есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе Киева автомобиль Volkswagen Atlas на скорости съехал с дороги и протаранил электроопору. В результате ДТП погиб 20-летний пассажир легковушки, еще двое получили травмы.

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